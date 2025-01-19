Ticaret Bakanlığı, Aralık'ta 678 adet dahilde işleme izin belgesi verdi
Ticaret Bakanlığı, Aralık ayında 678 adet dahilde işleme izin belgesi verdi.
Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan, 2024 yılı aralık ayına Ait dahilde işleme izin belgeleri, yurt içi satış ve teslim belgeleri, hariçte işleme izin belgeleri, firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgeleri listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, dahilde işleme izin belgesinin yanısıra, 114 adet yurt içi satış ve teslim belgesi ile 4 adet hariçte işleme izin belgesi düzenlendi.
Aynı ayda, 27 adet izin belgesi firma talebine istinaden, 2 adet izin belgesi de resem iptal edildi.