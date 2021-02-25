Ticaret Bakanlığı, ATO üyelerini dış ticaret konusunda bilgilendirdi

Ticaret Bakanlığı; ATO, TOBB, TİM ve OSBÜK koordinasyonuyla ATO üyelerine Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri verdi.

Seminerin açılış konuşmasını yapan ATO Başkan Yardımcısı Temel Aktay, Ankara Ticaret Odası olarak, ülkelerarası ilişkilerin geliştirilmesiyle birlikte özel sektörler arasında yeni bağlar kurulmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Aktay, pandeminin ticaretin bir çok alanını etkilediğinin altını çizerek, ihracat yapanların bu süreçte mevcut pazarları korumak ve yenilerine ulaşmaya yönelik girişimde bulunması gerektiğini söyledi. Pandemini aynı zamanda yeni iş modelleri açısından da faydası olduğunu ifade eden Aktay, bu noktada özellikle teknolojinin getirdiği imkanların keşfedilmesi ve teknolojik yeniliklerin ön plana çıktığını anlattı.

Çevrimiçi olarak iki gün süren seminerde, “İhracatta Uygulanan Destek Programları, Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Kolay İhracat Platformu, İhracatta Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları” başlıklarında bilgiler verildi. Ayrıca, Pazara Giriş Engelleri ve Çözüm Yolları, Türk EXİMBANK İhracat Kredi Sigorta ve Garanti Programları ile E-Ticaret / E-İhracat Uygulamaları konularında sunum yapıldı.