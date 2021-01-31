Ticaret Bakanlığı, bu yıl 55 dış ticaret semineri düzenleyecek

İhracatı tabana yayma hedefi doğrultusunda farklı kollardan eğitim faaliyetleri düzenleyen Ticaret Bakanlığı, COVID-19 salgınına rağmen dijital platformlar aracılığıyla bilgilendirme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Ticaret Bakanlığı, ihracatçıları temel dış ticaret işlemleri, ihracatta sağlanan devlet destekleri, potansiyel ihraç pazarları, pazara giriş engelleri ve çözüm yolları, Türk Eximbank ihracat kredi sigorta ve garanti programları, ihracatta gümrük mevzuatı ve uygulamalarına ilişkin bilgilendirmek amacıyla düzenlediği seminerleri, yeni gelişmeler ışığında geliştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda geçen yıl e-ihracat stratejisi ışığında ihracatçıları dünyaya açma hedefi doğrultusundaki seminerlere, e-ihracat ve e-ticaret uygulamaları sunumu da eklendi. Bu yıl da koordineli bir şekilde bilgilendirme organizasyonlarına devam edecek olan Bakanlık, 55 dış ticaret bilgilendirme semineri düzenlemeyi planlıyor.

Eğitimlerin yüz yüze ya da çevrim içi olup olmayacağına salgının yıl içindeki seyrine göre karar verilecek.

Bu yılki ilk toplantı ise İzmir Ticaret Odasının ev sahipliğinde video konferans yöntemiyle 8-9 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

Geçen yıl 4 binden fazla iş insanına 'rehber' oldu

Ticaret Bakanlığı, geçen yıl dijital platformları aracılığıyla düzenlediği 75 ili kapsayan 45 dış ticaret bilgilendirme semineriyle Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Hatay'a kadar 4 binden fazla iş insanına ihracat yolunda rehberlik etti.