Ticaret Bakanlığı denetimlerinde milyarlarca liralık ceza: Geçen yıla göre yüzde 29 arttı

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Ticaret Bakanlığı, 2026 yılının ilk 7 ayında geçmiş dönem gümrük ve dış ticaret işlemlerine yönelik denetimler sonucunda toplam 8,9 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendiğini açıkladı. Söz konusu tutar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 arttı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, dış ticaret işlemlerinde vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi, kamu gelirlerinin korunması ve gümrük işlemlerinin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla denetim faaliyetleri sürdürülüyor.

Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, ileri veri analitiği tekniklerinin de kullanıldığı risk analizi ve kontrol çalışmaları kapsamında 2026'nın ocak-temmuz döneminde 8,9 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza kararı verildi.

19 bin 638 gümrük beyannamesi incelendi

Bakanlığa bağlı 18 Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bünyesindeki Kontrol Şubeleri tarafından gerçekleştirilen İkincil Kontrol Beyanname İncelemeleri kapsamında 3 bin 223 firmanın tescil ettiği 19 bin 638 gümrük beyannamesi mercek altına alındı.

İncelemeler sonucunda toplam 7,2 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendi.

145 firmaya sonradan kontrol denetimi

Ticaret Bakanlığı müfettişleri tarafından yürütülen Sonradan Kontrol Firma Denetimleri kapsamında ise 145 firma denetlendi.

Bu denetimler sonucunda 1,7 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza kararı verildi.

Böylece İkincil Kontrol Beyanname İncelemeleri ile Sonradan Kontrol Firma Denetimleri kapsamında yılın ilk 7 ayında düzenlenen ek tahakkuk ve ceza kararlarının toplam tutarı 8,9 milyar liraya ulaştı. Bu rakam, 2025'in aynı dönemine kıyasla yüzde 29 artış gösterdi.

Bakanlık, dış ticaret işlemlerinin mevzuata uygun yürütülmesi, vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi ve kurallara uygun faaliyet gösteren firmaların haklarının korunması amacıyla geçmiş dönem gümrük ve dış ticaret işlemlerine yönelik kontrollerin sürdürüleceğini bildirdi.