Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı! Bayram öncesi işletmelere fahiş fiyat operasyonu

Ticaret Bakanlığı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde piyasa denetimlerini sıkılaştırdı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun 2026 yılının ilk dört ayında gerçekleştirdiği incelemeler kapsamında 1.258 işletmeye toplam 389,5 milyon lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

4 ayda 1.258 işletmeye ceza

Bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun yıl içinde yaptığı dört ayrı toplantıda, piyasa dengesini ve tüketici refahını bozduğu değerlendirilen uygulamalara yönelik denetimlerin sürdürüldüğü belirtildi.

Denetimler kapsamında temel gıda ve tüketim ürünlerinde fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 13 işletmeye toplam 9 milyon 643 bin 310 lira ceza kesildi.

Ekmek ve simit ürünlerine yönelik incelemelerde ise tarifeye aykırı uygulama yaptığı belirlenen 75 işletmeye toplam 12 milyon 953 bin 700 lira idari para cezası uygulandı.

E-ticaret ve sebze-meyve fiyatları mercek altında

Açıklamada, yabancı menşeli e-ticaret platformlarına yönelik ithalat kısıtlamalarının ardından yerel e-ticaret sitelerinde görülen fiyat artışlarının da incelendiği kaydedildi. Bu kapsamda 840 işletmeye toplam 151 milyon 718 bin 280 lira ceza verildiği bildirildi.

Meyve ve sebze fiyatlarında yaşanan olağanüstü artışlara yönelik denetimlerde ise 330 işletmeye toplam 215 milyon 115 bin 676,50 lira idari yaptırım uygulandığı açıklandı.

Bayram öncesi denetimler artırıldı

Ticaret Bakanlığı açıklamasında, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde alışveriş merkezleri, zincir marketler, gıda ve bayramlık ürün satışı yapan işletmeler ile otogarlar ve toptan satış merkezlerinin yakın takibe alındığı belirtildi.

Bakanlık, tüketicilerin mağduriyetine neden olabilecek uygulamalara karşı denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini ve mevzuata aykırı faaliyet gösteren işletmelere gerekli yaptırımların uygulanacağını bildirdi.