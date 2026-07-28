Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı: Emlak sektörüne milyonluk ceza yağdı

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Ticaret Bakanlığı, emlak sektöründe sahte ilanlar, kayıt dışı faaliyetler ve kurallara aykırı paylaşımlara yönelik denetimlerini genişletti. Yılın ilk altı ayında mevzuata aykırı hareket ettiği belirlenen 232 işletmeye toplam 28 milyon 312 bin 334 lira idari para cezası uygulandı.

En büyük ihlal yetki belgesiz faaliyet

Denetimlerde en sık karşılaşılan usulsüzlük, yetki belgesi olmadan emlak aracılığı yapılması oldu. Bu kapsamda belgesiz faaliyet gösterdiği tespit edilen 136 işletmeye toplam 22 milyon 550 bin lira ceza kesildi.

Bakanlık bünyesindeki "Yetkisiz İşletme İhbar Modülü" üzerinden gelen şikayetler de bu denetimlerin hızlanmasında etkili oldu.

Sosyal medya ilanları da denetlendi

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) kapsamındaki yükümlülüklerin sadece ilan siteleriyle sınırlı olmadığına dikkat çeken Bakanlık, Instagram, Facebook ve WhatsApp üzerinden kurallara aykırı taşınmaz ve araç ilanlarının yayımlanmasına izin verilmesi nedeniyle Meta Platforms İstanbul Bilişim Hizmetleri Limited Şirketi'ne de idari para cezası uyguladı.

Doğrulanmamış ilan paylaşanlara ceza

Bakanlık, emlak ve ikinci el araç ticareti yapan işletmeleri de uyardı. Buna göre sosyal medya hesaplarında yalnızca EİDS üzerinden doğrulanmış ve resmi platformlarda yayımlanan ilanların bağlantıları paylaşılabilecek.

Sistem doğrulaması olmadan doğrudan ilan niteliğinde görsel veya metin paylaşan işletmeler hakkında ise her bir ihlal için 286 bin 206 liraya kadar idari para cezası uygulanabilecek.