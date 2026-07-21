Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı: Güvensiz ürünlere 8,6 milyon TL ceza

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Ticaret Bakanlığı, 2026 yılının ilk altı ayında tüketici ürünlerine yönelik piyasa gözetimi ve denetim faaliyetlerinin aralıksız sürdürüldüğünü açıkladı.

Bakanlık, yılın ilk yarısında 4 bin 704 firmada denetim gerçekleştirirken, mevzuata aykırı olduğu belirlenen ürünler hakkında piyasaya arz yasağı, toplatma ve risk duyurusu tedbirleri uyguladı. Sorumlular hakkında ise toplam 8,6 milyon lira idari para cezası kesildi.

Denetimlerde çocuk ürünlerine öncelik verildi

Denetimler kapsamında tekstil, ayakkabı, mobilya, kırtasiye, çocuk bakım ürünleri, oyuncak ve deterjan gibi birçok tüketici ürünü incelenirken, özellikle bebek ve çocuklara yönelik ürünler öncelikli denetim alanları arasında yer aldı.

Risk analizleri doğrultusunda hazırlanan denetim planları kapsamında yüksek risk taşıyan ürünler kimyasal, fiziksel ve mekanik güvenlik kriterleri açısından incelendi. Ayrıca ürün etiketlerinde yer alması zorunlu bilgilerin mevzuata uygunluğu da kontrol edildi.

Yaz sezonu ürünleri mercek altına alındı

Bakanlık, dönemsel tüketim alışkanlıklarını dikkate alarak haziran ayında yazlık ürünlere yönelik denetimlerini yoğunlaştırdı.

Bu kapsamda yazlık giysiler, terlik ve sandalet gibi mevsimsel ayakkabılar, plaj havluları, su ve kum oyuncakları ile yüzme yardımcıları denetim programına alındı.

Güvensiz ürünlere "sıfır tolerans"

Açıklamada, mevzuata aykırı olduğu belirlenen ürünler için piyasaya arzın yasaklanması, ürünlerin toplatılması ve risk duyurusu yapılması gibi idari tedbirlerin uygulandığı belirtilirken, söz konusu ürünleri piyasaya sunan firmalara toplam 8,6 milyon lira idari para cezası verildiği kaydedildi.

Ticaret Bakanlığı, güvensiz ürünlerin piyasaya arzını önlemek amacıyla denetim faaliyetlerinin "Güvensiz Ürüne Karşı Sıfır Tolerans" ilkesi doğrultusunda sürdürüleceğini vurguladı.

Bakanlık ayrıca tüketicilere, alışveriş yaparken ürün etiketlerinde yer alan bilgileri dikkatle incelemeleri ve güvensiz ürün bildirimlerini guvensizurun.ticaret.gov.tr adresinden takip etmeleri çağrısında bulundu.