Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı: İkinci el araca 108 milyon TL'lik ceza yağdı

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Ticaret Bakanlığı, yetki belgesi bulunmadan ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapanlara yönelik denetimlerin sürdüğünü bildirdi. Bakanlık, bu yıl söz konusu faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen kişi ve işletmelere kesilen idari para cezasının 108 milyon lirayı aştığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinin ekonomideki payının giderek arttığına dikkat çekildi. Sektörde kayıt dışı faaliyetlerin ve tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla denetimlerin aralıksız devam ettiği belirtildi.

84 bin 804 işletmeye yetki belgesi verildi

Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında, ikinci el araç ticareti yapan işletmelerin Ticaret Bakanlığından yetki belgesi alması gerekiyor.

Açıklamada, bugüne kadar 84 bin 804 işletmeye ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesi düzenlendiği bildirildi.

Yetkisiz satış yapanlara ceza

Bakanlık, sektöre yönelik düzenli inceleme ve denetimler yapıldığını belirtti. Yönetmelikte yer alan kurallara rağmen yetki belgesi olmadan ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yaptığı tespit edilen gerçek ve tüzel kişiler hakkında idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

Son dönemde yapılan incelemelerde, yetki belgesi olmadan faaliyet yürüttüğü belirlenen 176 gerçek ve tüzel kişiye ceza kesildi. Bu kapsamda kişi ve işletmelere 400 bin 680 lira ile 1 milyon 402 bin 380 lira arasında değişen tutarlarda toplam 102 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Toplam ceza 305 milyon liraya ulaştı

Bakanlık açıklamasında, 2026 yılı içinde uygulanan ceza tutarının 108 milyon lirayı geçtiği, bugüne kadar kesilen toplam cezanın ise 305 milyon liraya ulaştığı bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlığımızca yetki belgesi olmadan ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yaptığı tespit edilen gerçek ve tüzel kişiler hakkında 2026'da uygulanan idari para cezası tutarı 108 milyon lirayı geçti. Bugüne kadar uygulanan idari para cezası tutarı da 305 milyon liraya ulaşmıştır. Motorlu kara taşıtı ticaretinde kayıt dışı faaliyetlerin azaltılması, haksız ticari uygulamaların ve tüketici mağduriyetinin önüne geçilmesi, sektörde daha adil ve güvenli bir ortamın tesis edilmesi amacıyla çalışmalarımız ve denetimlerimiz kesintisiz devam edecek."