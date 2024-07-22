Ticaret Bakanlığı duyuracak: Otomotivde ikinci ele özel izin yolda

Otomotiv sektöründe, GSR II yönetmeliğinin "ulusal tip onayı" bulunan araçlar için yürürlük tarihi 7 Temmuz'dan 31 Ağustos'a ertelendi. Ancak, ithal araçlar için yönetmelik yürürlüğe girdi. GSR II nedeniyle bazı markaların kendilerine araç fatura ettiği ve bu araçların ikinci el olarak satılabileceği söylenirken 6 bin km - 6 ay şartı bu konuda soru işaretleri yaratıyor.

Ticaret Bakanlığı'nın, markaların veya distribütörlerin kendilerine faturaladıkları araçları, '6 ay - 6 bin km' şartına uymadan ikinci el olarak satmalarına izin verdiği belirtiliyor. 5 Temmuz'da alınan karara göre, Ticaret Bakanlığı'ndan özel izin almak koşuluyla, distribütörlere ellerindeki sıfır araçları ikinci el olarak satma hakkı tanınacak.

"Ticaret Bakanlığı açıklayacak"

CNBC-e'nin haberine göre; EBS Danışmanlık Genel Müdürü Erol Şahin, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bir duyum var. 5 Temmuz itibarıyla distribütör olan markalara bu anlamda bir izin verildi. Fatura edildi bütün araçlar. Distribütörün kendi adına fatura ettiği için satıcı kısmında kendi olmak kaydıyla bu araçlar ikinci elde satılabilecek. 6 ay-6 bin kilometre kuralına sadece distribütörler nezdinde izin verilmiş olacak. Bu araçlarla ilgili bir çözüm var. Ticaret Bakanlığı'ndan böyle bir açıklama gelecek.

İşin mantığı da buydu. Ortada ciddi anlamda ikinci el stok var. Ortada ne olacağı belirsiz on binlerce araç vardı. Bu araçlar için böyle bir yöntem geliştirildi. 5-7 Temmuz arasında kendilerine fatura ettikleri araçlar için yüzde 1'lik ceza hükmü konacak mı tek soru işareti bu. Onun dışında sorunlar çözülmüş gibi görünüyor. "