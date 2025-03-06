Ticaret Bakanlığı duyurdu: 2025 e-ihracat hedefi 8 milyar dolar

Ticaret Bakanlığı e-ihracatta yeni ülkelerin hedef ülkeler kapsamına alındığını ve hedefin 2025'te 8 milyar dolara ulaşmak olduğunu söyledi.

Ggenel ihracat içindeki payı 6,4 milyar dolar

Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasına göre e-ihracatın 2022 yılında genel ihracat içinde 2,2 milyar dolar ile yüzde 0,90 paya sahipken; 2023 yılında 5 milyar dolar ile yüzde 2,12 pay, 2024 yılında ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 27,4 oranında artış göstererek 6,4 milyar dolar ile yüzde 2,6’lık bir paya sahip oldu.

Bakanlık, 2025 yılında e-ihracat hacmini 8 milyar dolara ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Bakanlık 2028'de e-ihracatın toplam ihracat içindeki payını yüzde 10'a çıkarma hedefine de vurgu yaptı.

Ticaret Bakanlığı tarafından, ihracatçıların e-ihracat yol haritalarını oluşturmalarına yardımcı olacak E-Kolay İhracat Platformu’nu (E-KİP) hayata geçirdiklerini, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt ve Nijerya'nın “E-İhracatta Hedef Ülkeler” kapsamına alındığını belirtti.