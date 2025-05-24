Ticaret Bakanlığı duyurdu İnternetten alışverişte yeni dönem! Cep telefonu, bilgisayar, tablet, akıllı saatte istisna

Ticaret Bakanlığı Ağustos 2022’de Resmi Gazete’de yayınlanan ve 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girmesi kararlaştırılan ‘Mesafeli Sözleşemeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ ile ilgili önemli bir adım attı.

Anılan yönetmelik kapsamında online alışverişte cayma hakkı istisnalarının kapsamı genişletilmişti.

Bakanlık, 4 Eylül 2024’te yapılan 28. Tüketici Konseyi’nde gündeme getirilen değerlendirmeler ışığında, tüketicilerin mesafeli olarak kurulan sözleşmelerde cayma hakkını kullanmaları halinde iade kargo ücretlerinin satıcı ya da sağlayıcı tarafından karşılanması şeklinde uygulamanın korunması yönünde mevzuatta değişiklik yaptı.

Öte yandan tüketicilerin internetten sıklıkla satın aldığı cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayar gibi ürünlerde cayma hakkının kullanılamayacağına yönelik değişiklik de gözden geçirildi ve bu ürünler cayma hakkı istisnaları kapsamından çıkarıldı.