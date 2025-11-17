Ticaret Bakanlığı duyurdu! Serbest bölgelerde çifte rekor: Hem aylık hem dönemsel zirve

Ticaret Bakanlığı, Türkiye genelindeki 19 serbest bölgede hem Ekim 2025'te hem de yılın ilk 10 ayında tarihî düzeyde ihracat gerçekleştirildiğini açıkladı. Bakanlığın paylaşımına göre serbest bölgelerin ekim ayı ihracatı 1 milyar 130 milyon dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek ekim ayı seviyesine çıktı. Bu dönemde 352 milyon dolarlık dış ticaret fazlası verilirken, yurtdışı satışların toplam serbest bölge ticareti içindeki payı yüzde 77,3 ile rekor kırdı.

Serbest bölgeler, Ekim 2025'te 352 milyon dolar dış ticaret fazlası vererek tarihî bir ekim ayı performansına ulaştı. Üretimde yüksek teknoloji ürünlerinin payı yüzde 58,1 olurken, yurt içi ve dışına yapılan toplam satışlar içindeki ihracat oranı yüzde 77,3 seviyesine çıktı. Ticaret hacmi de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 artarak 2,52 milyar dolara ulaştı.

10 aylık performansta ihracat rekoru

Ocak-Ekim 2025 döneminde ise ihracat 10,4 milyar dolara yükselerek serbest bölgeler tarihinin en yüksek 10 aylık performansı kaydedildi. İthalatın ihracatla karşılanma oranı bu dönemde yüzde 142,7 oldu. Aynı süreçte orta-ileri ve yüksek teknoloji ürünlerinin ihracattaki payı yüzde 56,7 olarak açıklandı. Ticaret hacmi ise yıllık bazda yüzde 4,6 artışla 23,7 milyar dolara çıktı.

Ekim 2025'in ihracat lideri: Ege Serbest Bölgesi

Bakanlığa göre Ege Serbest Bölgesi, ekim ayında ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,4 artırarak 305 milyon dolara çıkardı ve toplam serbest bölge ihracatının yüzde 26,9'unu tek başına gerçekleştirdi.

Bu dönemde dikkat çeken artışlar şöyle sıralandı:

• Bursa Serbest Bölgesi: yüzde 26,9 artışla 167 milyon dolar

• Kocaeli Serbest Bölgesi: yüzde 48 artışla 71 milyon dolar

• Adana-Yumurtalık Serbest Bölgesi: yüzde 55,6 artışla 51 milyon dolar

• Avrupa Serbest Bölgesi: yüzde 13,9 artışla 113 milyon dolar

Genel tabloda ise sekiz serbest bölge, ekim ayında ihracatını yüzde 10'un üzerinde artırdı.

Ocak-Ekim döneminin liderleri

10 aylık dönem sonuçlarına göre en yüksek artışı yine Ege Serbest Bölgesi gerçekleştirdi. Bölgenin ihracatı yüzde 12,9 artarak 2,7 milyar dolara çıktı ve toplam serbest bölge ihracatının yüzde 25,9'unu oluşturdu.

Dönemin diğer güçlü performansları ise şöyle:

• Adana-Yumurtalık Serbest Bölgesi: yüzde 34,3 artışla 395 milyon dolar

• Gaziantep Serbest Bölgesi: yüzde 22,1 artışla 110 milyon dolar

• Kocaeli Serbest Bölgesi: yüzde 26,2 artışla 624 milyon dolar

Yine genel tabloya bakıldığında Dokuz serbest bölgede ihracat artışı yüzde 10'un üzerinde gerçekleşti.