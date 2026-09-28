Ticaret Bakanlığı duyurdu: Taşınmaz satışlarında yeni dönem

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Ticaret Bakanlığı, taşınmaz satışlarında dolandırıcılık ve sahtecilik riskini azaltmak amacıyla hayata geçirilecek Güvenli Ödeme Sistemi'ne ilişkin takvimde değişikliğe gidildiğini açıkladı. Sistemin zorunlu olarak uygulanmaya başlanacağı tarih 1 Aralık 2026 olarak yeniden belirlendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, taşınmaz satışlarında ödemenin bir kısmının veya tamamının nakit, havale ya da elektronik fon transferiyle yapılması halinde, satış bedeli ile mülkiyetin eş zamanlı olarak el değiştirmesini sağlayacak Güvenli Ödeme Sistemi'nin kullanılmasının öngörüldüğü hatırlatıldı.

Amaç dolandırıcılık ve sahtecilik riskini azaltmak

29 Nisan 2026'da Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'te yapılan değişiklikle getirilen sistemle, alıcı ve satıcının dolandırıcılık ve sahtecilik risklerinden korunması, kayıt dışılığın azaltılması ve para transferlerinin daha güvenli şekilde gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.

Sistemin devreye alınması için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) ile yürütülen teknik çalışmalar ise devam ediyor. Bu kapsamda TKGM'nin bilgi sistemleri ile bankalar arasında veri paylaşımını sağlayacak altyapı hazırlanırken, bankaların kendi teknik altyapılarını oluşturmasına yönelik süreç de sürüyor.

Zorunlu uygulama 1 Aralık'ta başlayacak

Bakanlık, sistemin güvenli ve kesintisiz çalışabilmesi için ilgili kurumlar, bankalar ve sektör paydaşları arasındaki teknik altyapı ve entegrasyon süreçlerinin tamamlanması gerektiğini belirtti. Uygulamada ortaya çıkabilecek teknik ve operasyonel sorunların önüne geçilmesi amacıyla zorunlu başlangıç tarihinin 1 Aralık 2026 olarak yeniden belirleneceği bildirildi.

Pilot uygulama da yapılacak

Açıklamada ayrıca TKGM bilgi sistemleri ile bankalar arasındaki veri paylaşımını ve teknik altyapının kurulmasını hızlandırmak amacıyla bir entegratör belirlenmesine yönelik değişiklik yapıldığı kaydedildi.

Bankaların altyapı çalışmalarını tamamlamasının ardından Güvenli Ödeme Sistemi için pilot uygulamanın başlatılması planlanıyor.