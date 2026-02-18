Ticaret Bakanlığı duyurdu: Yasa dışı bahis reklamı yapan hesaplara erişim engeli

Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu, gerçekleştirilen son toplantısında dikkat çeken kararlara imza attı. Kurul, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı belirlenen 11 yüksek takipçili sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli uygulanmasına karar verdi.

Yapılan incelemelerde, söz konusu hesapların tüketicileri yasa dışı bahis ve kumar sitelerine yönlendirdiği tespit edildi. Erişim engeli kararının yanı sıra, ilgili sosyal medya hesapları ve yasa dışı sitelerin muhatapları hakkında adli süreçlerin başlatılması için gerekli başvuruların yapılacağı bildirildi.

E-ticarette riskli bıçak satışlarına 7,6 milyon TL ceza

Kurul toplantısında bir diğer önemli gündem maddesi ise e-ticaret platformlarında yer alan bazı bıçak tanıtımları oldu. Re’sen başlatılan incelemeler sonucunda, ülke içinde bulundurulması ya da üretimi yasak olan veya taşınması belirli kurallara tabi bulunan bıçakların çevrim içi platformlar üzerinden kolaylıkla temin edilebildiği belirlendi.

Tanıtım ve satış süreçlerinde gerekli güvenlik kurallarının gözetilmediği, kamu güvenliği açısından risk oluşturabilecek içeriklere yer verildiği ve kamu düzenini bozabilecek davranışları teşvik edebilecek sunumların yapıldığı değerlendirildi. Bu kapsamda, yedi e-ticaret platformu hakkında reklamların durdurulmasına ve toplam 7 milyon 585 bin 942 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

“Denetimler aralıksız sürecek”

Bakanlık açıklamasında, tüketici haklarının korunması ve yasa dışı reklam faaliyetleriyle etkin mücadele vurgusu yapıldı. Özellikle gençlerin zararlı içerik ve yönlendirmelerden korunmasına yönelik çalışmaların ve denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.