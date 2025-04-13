Ticaret Bakanlığı, e-ticaretteki mağduriyetleri mercek altına aldı: 67 firmaya 93 milyon TL ceza kesildi

Ticaret Bakanlığı, mesafeli sözleşmelere aykırı hareket eden 67 e-ticaret firmasına son 6 ayda toplam 93 milyon TL idari para cezası uyguladı.

2024 yılının Ekim ayında başlatılan ilk inceleme dalgasında, cayma hakkı kullanımına rağmen bedel iadesi yapılmaması veya yasal sürede yerine getirilmemesi nedeniyle 18 firmaya toplam 40,3 milyon TL ceza kesildi.

2025 yılının ilk üç ayında (Ocak-Mart) yürütülen ikinci denetim sürecinde ise 49 firmaya toplam 53,4 milyon TL ceza uygulanırken, halen 19 firma hakkında denetim süreci devam ediyor.

Bakanlık açıklamasında, kampanya dönemlerinde ürün teslimatının gerçekleştirilmemesi, siparişlerin stokta bulunmama gerekçesiyle tek taraflı iptal edilmesi ve bedel iadelerinin geciktirilmesi gibi uygulamaların, tüketicilerin ekonomik menfaatlerini zedelediğine dikkat çekildi. Özellikle indirimli dönemlerde yaşanan iptaller nedeniyle tüketicilerin benzer fırsatları kaçırdığına işaret edildi.

Ticaret Bakanlığı, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini ve e-ticarette hem tüketici haklarının korunması hem de adil rekabet ortamının sağlanması amacıyla sürecin daha da yaygınlaştırılacağını vurguladı.