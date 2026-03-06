Ticaret Bakanlığı harekete geçti: İki ayda 631 milyon TL ceza

Ticaret Bakanlığı, piyasa dengesini bozabilecek uygulamalara karşı yürütülen denetimlerin bilançosunu açıkladı.

Bakanlık verilerine göre ocak-şubat döneminde gerçekleştirilen kontrollerde on binlerce firma ve milyonlarca ürün incelenirken, mevzuata aykırı uygulamalar nedeniyle yüz milyonlarca liralık idari para cezası uygulandı.

84 binden fazla firma denetlendi

Açıklanan verilere göre yılın ilk iki ayında vatandaşların ekonomik refahını ve arz-talep dengesini olumsuz etkileyebilecek uygulamalara yönelik yoğun denetimler gerçekleştirildi. Bu kapsamda 84 bin 455 firma ile 9,3 milyon ürün kontrol edildi. Denetimlerde tespit edilen uygunsuzluklar sonucunda toplam 631,3 milyon lira idari para cezası kesildi.

Otomotivden kuyuma geniş denetim

Aynı dönemde otomotiv, stokçuluk, emlak, kuyumculuk, fahiş fiyat uygulamaları, haksız ticari faaliyetler ve ödeme sürelerine yönelik incelemeler yapıldı. Bu başlıklarda 15 bin 409 gerçek ve tüzel kişi denetime tabi tutuldu. Aykırı fiiller tespit edilen 1571 kişi ve kuruluşa toplam 193,7 milyon lira ceza uygulandı.

İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü denetimlerde ise fahiş fiyat uygulamaları nedeniyle kesilen cezalar 174,3 milyon liraya ulaştı. Emlak sektöründe 7,5 milyon lira, kuyumculukta 1,1 milyon lira ve otomotiv alanında 732,9 bin lira idari para cezası verildi.

Ticari elektronik iletiler, çalışma saatleri ve lisanslı depoculuk faaliyetlerine yönelik denetimlerde uygulanan toplam ceza tutarı ise yaklaşık 10 milyon lira oldu.

Tüketici sözleşmelerine yakın takip

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından tüketicilerin taraf olduğu sözleşmeler, reklam faaliyetleri, haksız ticari uygulamalar ve ürün güvenliği alanlarında da kapsamlı denetimler gerçekleştirildi.

İki aylık dönemde 10 bin 253 gerçek ve tüzel kişi denetlenirken, mevzuata aykırı uygulamalarda bulunduğu belirlenen 352 kişi ve kuruluşa toplam 272,3 milyon lira ceza kesildi.

Ön ödemeli konut satışları, abonelik işlemleri, mesafeli satışlar, taksitli ödeme sistemleri, paket tur organizasyonları ve devre tatil sözleşmelerine yönelik ihlaller nedeniyle 234,1 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Reklam ve haksız ticari uygulamalara ilişkin denetimlerde 34,4 milyon lira ceza kesilirken, piyasa gözetimi kapsamında ürün güvenliği denetimlerinde aykırı bulunan fiiller için 3,8 milyon lira ceza verildi.

81 ilde denetim yapıldı

Ticaret il müdürlükleri koordinasyonunda 81 il genelinde yürütülen denetimlerde 58 bin 793 firma incelendi. Aykırılık tespit edilen 12 bin 959 firmaya toplam 165,2 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Yılın ilk iki ayında yapılan denetimlerde İstanbul'da mevzuata aykırı bulunan 30 bin 19 ürün nedeniyle 131,5 milyon lira ceza kesildi. Aynı dönemde Ankara'da 2,6 milyon, İstanbul'da 1,7 milyon ve Antalya'da 1,2 milyon ürün denetime tabi tutuldu.

Rekabet Kurumu'ndan 3,1 milyar liralık ceza

Öte yandan Rekabet Kurumu tarafından yürütülen incelemelerde de yüksek tutarlı yaptırımlar uygulandı. Kurumun geçen yılki çalışmaları kapsamında 227 firmaya toplam 13,2 milyar lira ceza verildi.

Bu yılın ilk iki ayında ise bilişim teknolojileri ve platform hizmetleri başta olmak üzere gıda sanayisi ile tarım ve hayvancılık sektörlerinde faaliyet gösteren 32 firmaya toplam 3,1 milyar lira idari para cezası kesildi.