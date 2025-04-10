Ticaret Bakanlığı ile OECD arasında protokol! İstanbul'daki varlığı uzatıldı

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) İstanbul’daki merkezinin faaliyetlerinin sürdürülmesi için Ticaret Bakanlığı ile OECD arasında yeni bir protokol imzalandı. Anlaşma, İstanbul’da düzenlenen OECD Yükselen Pazarlar Forumu kapsamında Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann tarafından imza altına alındı.

Odakule’de gerçekleştirilen etkinliğe Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da katıldı. Açılış konuşmalarının ardından protokol törenine geçildi.

Bakan Bolat: “İstanbul Merkezi, OECD ile bölgeler arasında köprü”

İmza töreninde konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2021 yılında kurulan İstanbul merkezinin, OECD’nin bölgesel merkezi olarak büyük önem taşıdığını belirtti. İstanbul’un seçilmesinin memnuniyet verici olduğunu ifade eden Bolat, şunları söyledi:

"OECD'nin İstanbul'daki bu merkezi 2021'den itibaren bölge ülkelerine yönelik olarak başta iklim değişikliği ve ekonomik ilişkiler olmak üzere ticaret ve lojistik zincirlerinin devamı, ülkelerin korumacılığa karşı işbirliği ve dayanışma içine girmesi, küresel değer zincirlerinin devamının sağlanması gibi dünya ekonomisini ve dünya ticaretini ilgilendiren birçok alanda başarıyla çalışmalarını sürdürmektedir."

Bolat ayrıca, "Bu merkezi OECD ile Doğu Avrupa, Orta Doğu, Orta Asya ve Afrika gibi bölgeler başta olmak üzere gelişmekte olan ülkeler ile dünya ekonomisi arasında bir köprü rolü görmektedir." dedi.

Cormann: “Türkiye ile işbirliğimiz pekişiyor”

OECD Genel Sekreteri Mathias Cormann ise imzalanan protokolün, İstanbul’daki merkezin faaliyet süresini 2029 yılına kadar uzattığını belirtti. Cormann, "Bu anlaşma, OECD ve Türkiye'nin bölgesel işbirliğini ve daha güçlü bağlantısallığını ekonomik potansiyele sahip bölgelerde teşvik etme konusundaki taahhüdünü yeniden teyit ediyor." şeklinde konuştu.

Törende imzalanan protokol, 2021 yılında kurulan merkezin faaliyetlerinin sürekliliğini sağlayacak mutabakat zaptının güncellenmesini de kapsıyor. Protokol ile birlikte İstanbul’daki merkezin küresel iş birliklerini güçlendirmeye yönelik rolü daha da pekiştirildi.