Ticaret Bakanlığı mercek altına aldı: Haksız fiyat artışı yapan ev sahiplerine idari para cezası uygulandı

Ticaret Bakanlığı, internet ortamında verilen taşınmaz ilanlarında haklı bir gerekçeye dayanmayan fiyat artışlarını takip etmeye devam ediyor.

Yapılan ihbar ve incelemeler neticesinde, haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen emlak sahiplerine toplam 4,2 milyon TL idari para cezası verildi.

Mayıs ayı sonunda yapılan yönetmelik değişikliğiyle, internet ortamında verilen taşınmaz ilanlarında; genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan ve haklı bir gerekçeye dayanmayan fiyat artışları yasaklanmıştı. Bu tarz artışlar yapan taşınmaz sahiplerine de idari para cezası uygulanabileceği de belirtilmişti.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Gürcan, Ticaret Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğin ardından 21 taşınmaz sahibinin haksız fiyat artışı yaptığının tespit edildiğini belirtti. Her birine 200 bin TL olmak üzere toplam 4,2 milyon TL idari para cezası uygulanmasına karar verildiğini kaydetti:

"TİCARET BAKANLIĞI OLARAK EV SAHİPLERİNİ UYARIYORUZ: TAŞINMAZ SAHİPLERİNCE İLAN FİYATLARINDA YAPILAN FİYAT ARTIŞLARINI YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ.

Emlak sektöründe adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısının tesis edilmesine ve vatandaşlarımızın mağduriyetinin önlenmesine yönelik faaliyetlerimiz aralıksız devam etmektedir.

Bu kapsamda, Bakanlığımızca Mayıs ayı sonunda yapılan Yönetmelik değişikliğiyle, internet ortamında verilen taşınmaz ilanlarında; genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan ve haklı bir gerekçeye dayanmayan fiyat artışları yasaklanmış, bu tür artışlar için taşınmaz sahiplerine de idari para cezası uygulanabilmesinin önü açılmıştır.

Elektronik ortamda verilen taşınmaz ilanları üzerinde yapılan ihbar, inceleme ve analizler neticesinde; Yönetmelik değişikliğinin yapıldığı tarihten sonra 21 taşınmaz sahibinin ilan fiyatında, genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan şekilde fiyat artışı yaptığı tespit edilmiş, bu kapsamda ilgili emlak sahiplerinin her biri hakkında 200 bin TL olmak üzere toplam 4,2 milyon TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Emlak sektöründe şeffaf ve dengeli bir piyasa yapısının oluşturulmasına ve vatandaşlarımızın menfaatlerinin korunmasına yönelik gerekli tüm tedbirler, gecikmeksizin alınmaya devam edilecektir."