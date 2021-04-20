Ticaret Bakanlığı: Nanoksia’yı sahibi değil, fiyatı nedeniyle tercih ettik

Ticaret Bakanlığı, ortakları arasında Bakan Ruhsar Pekcan’ın eşi Hasan Pekcan’ın da olduğu Nanoksia Biyoteknoloji ve Karon Mühendislik firmalarının bakanlığa dezenfektan satması ve Çinli bir firmanın mümessili olduğu için ilave gümrük vergilerinin indirilmesi ile ilgili iddialar hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, Karon Mühendislik firmasının 2016 yılından bu yana herhangi bir firmanın temsilciliğini de üstlenmediği belirtilirken, Nanoksia dezenfektan ürünleri için de satışı yapan firmanın adı ya da sahibi sebebiyle değil, o dönem piyasada satışta olan hem diğer alkol bazlı dezenfektanların hem de kendi satış fiyatının da oldukça altında olması nedeniyle tercih edildiği vurgulandı.

Vergi indirimi sektörlerin talebiyle yapıldı

Açıklamada Karon Mühendislik firmasına yönelik yapılan iddialar için şu ifadelere yer verildi: “COVID-19 hastalığının ülkemiz ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması ve yerli sanayimizin artan ithalat baskısına karşı korunması amacıyla aralarında Çin Halk Cumhuriyetinin de bulunduğu ülkelere yönelik toplam 5220 üründe İlave Gümrük Vergisi (İGV) uygulanmaya başlanmıştır. Bu süreç içerisinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, sektör çatı kuruluşları ve kamu kurumlarından gelen talepler dikkate alınarak, bütüncül bir değerlendirmeyle, 1 Ocak 2021 itibariyle İGV oranlarında şeffaf bir şekilde indirime gidilmiştir. Karon Mühendislik firması 2016 yılından bu yana herhangi bir firmanın temsilciliğini de üstlenmemiştir. Diğer taraftan, 27 Şubat-23 Aralık 2020 tarihleri arasında, Karon Mühendislik ve Nanoksia Biyoteknoloji şirketlerinden Bakanlığımızca 1,5 milyon TL ile 9 milyon TL arasında dezenfektan alımı yapılarak fatura kesildiği yönündeki gerçekle hiçbir alakası olmayan iddialar kamuoyunu yanıltacak şekilde asılsız ve çarpıtılmış olarak yansıtılmaktadır.”

Dezenfektanlarda yaklaşık 350 bin TL’lik fiyat avantajı

Nanoksia dezenfektanlarının tamamen fiyatı nedeniyle tercih edildiğini belirten açıklamada, şu görüşlere yer verildi: “Nitekim pandemi döneminde, Bakanlığımızca KDV hariç toplam 6 milyon 556 bin 816 lira 78 kuruş tutarında salgınla mücadeleye ilişkin maske, alkol bazlı dezenfektan, siperlik, eldiven gibi ürün tedariki yapılmışken, KDV hariç 507 bin 880 TL’lik dezenfektan Nanoksia Biyoteknoloji firmasından ilgili mevzuatın emredici hükümleri çerçevesinde gerekli tüm ürün/fiyat araştırmaları yapılarak, piyasa fiyatlarından oldukça aşağıda, usulüne uygun bir biçimde gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, üretici Nanoksia Biyoteknoloji firmasından yapılan 507 bin 880 TL’lik dezenfektan tedariki, direk üretici firma yerine en iyi fiyat veren ikinci firma tarafından temini gerçekleşseydi 853 bin 600 TL’ye tekabül edecektir.”