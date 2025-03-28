Ticaret Bakanlığı, Ramazan ayında 200 milyon TL ceza kesti

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların ekonomik refahını bozacak, iç piyasadaki istikrarlı seyri etkileyecek, tüketicilerin arz ve talep dengesini olumsuz etkileyecek uygulamalara karşı, denetimlerin hassasiyetle devam ettiği bildirildi.

Ramazan ayı boyunca 81 ilde bulunan Ticaret İl Müdürlükleri aracılığıyla 46 bin 474 firmanın denetlendiği, aykırılık tespit edilen 9 bin 525 firma ve 46 bin 507 ürün neticesince 134,6 milyon lira idari para cezası uygulandığı belirtilen açıklamada, "Ramazan ayını da kapsayan martta, 9 bin 926 gerçek ve tüzel kişiye 200,9 milyon lira, 2025 yılının ilk 3 ayında toplam 27 bin 321 gerçek ve tüzel kişiye 655,2 milyon lira idari para cezası kesildi. 81 ilde bulunan Ticaret İl Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde mart ayında, 134,6 milyon lira ve 2025 yılı ilk 3 ayı toplamında 296,4 milyon lira idari para cezası uygulandı." ifadesi kullanıldı.

İlk çeyrekte 8,9 milyon ürün denetlendi

Ticaret İl Müdürlüklerinin, bu yılın ocak-mart döneminde yaptıkları denetimlerde, 25 bin 783 gerçek ve tüzel kişiye toplamda 296,4 milyon lira idari para cezası kesildiğinin altı çizilen açıklamada, söz konusu dönemde 108 bin 802 firmada, 8 milyon 922 bin 234 ürününün denetlediği aktarıldı.

İç Ticaret Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen otomotiv, stokçuluk, emlak, kuyum ve fahiş fiyat denetimlerine dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Otomotiv, stokçuluk, emlak, kuyum ve fahiş fiyat denetimleri kapsamında martta 9 bin 156 gerçek ve tüzel kişi denetlenirken, 6,1 milyon lira idari para cezası uygulandı. 2025 yılının ilk 3 ayında, 850 gerçek ve tüzel kişiye toplamda 160,1 milyon lira idari para cezası kesildi. 2025 yılında fahiş fiyat kapsamında yapılan denetimlerde, 126,7 milyon lira, otomotiv sektöründe stokçuluk faaliyetleri dahil olmak üzere, 228 gerçek ve tüzel kişi denetlenmiş olup aykırı fiillerde bulunanlara 3,9 milyon lira, kuyum sektörü denetimlerinde aykırı fiil ve eylemde bulunan 82 gerçek ve tüzel kişiye 16,5 milyon lira, emlak sektöründe gerçekleştirilen denetimlerde ise 46 gerçek ve tüzel kişiye 4,2 milyon lira idari para cezası kesildi."

Denetimlerde ilk sırada gıda endüstrisi yer aldı

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünce, başta mesafeli satış denetimleri kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, bu yılın ilk 3 ayınca boyunca kesilen idari para cezasının 198,7 milyon lira olduğu vurgulanan açıklamada, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünce, 85 milyon tüketicimizin günlük hayatta taraf oldukları sözleşmeler, reklam ve haksız ticari uygulamalar, ürün güvenliği çerçevesinde gerçekleştirdiği denetimler kapsamında, 1 Mart-27 Mart tarihleri arasında 60,1 milyon lira para cezası uygulandı. Ayrıca 2025 yılı ilk 3 ay boyunca gerçekleştirilen denetimlerin toplamında ise 198,7 milyon lira para cezası kesildi. Bu kapsamda yapılan denetimlerde, ön ödemeli konut satışları, abonelik sözleşmeleri, mesafeli satış sözleşmeleri, taksitli satış ödemeleri, paket tur ve devre tatil gibi tüketicilerin taraf olduğu sözleşmelerdeki aykırılıklardan dolayı 95,1 milyon lira, Reklam Kurulu tarafından reklam ve haksız ticari uygulamaları kapsamında yapılan denetimlerde 92,3 milyon lira, ürün güvenliğini temel alıp gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında ise 11,3 milyon lira idari para cezası uygulandı."