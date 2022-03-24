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Ticaret Bakanlığı: Şeker fabrikalarında inceleme yapıyoruz

Fabrikaların sanayicilere yüksek fiyatlı şeker sattığına yönelik haberlerin üzerine Ticaret Bakanlığı, şeker fabrikalarında inceleme başlatıldığını duyurdu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Ticaret Bakanlığı, şeker fabrikalarının sanayicilere yüksek fiyatlı şeker sattığına yönelik haberlerin üzerine fabrikalarda inceleme yapmaya başladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Vatandaşlarımızın temel gıda ürünleri arasında yer alan şekerde adil rekabeti bozan faaliyetler olduğuna dair son dönemde kamuoyuna yansıyan hususlar işleme alınarak, şeker fabrikaları nezdinde Bakanlığımız tarafından incelemeler yapılmaktadır. Ticaret Bakanlığı olarak hem düzgün iş yapan tacir ve esnafımızı, hem de tüketicimizi korumak için serbest piyasa koşulları içinde bütün tedbirleri kararlılıkla almaya devam etmekteyiz.” ifadeleri kullanıldı.

 

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