Ticaret Bakanlığı temsilcisine uluslararası görev: İki yıl boyunca eş başkanlık yapacak

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Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Muafiyetler ve E-Ticaret Gümrük İşlemleri Daire Başkanı Deniz Okan Savaş, Dünya Gümrük Örgütü (WCO) ile Evrensel Posta Birliği (UPU) arasındaki WCO-UPU İrtibat Komitesi'nin 2026-2027 dönemi Gümrük Eş Başkanlığı görevine seçildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, küresel posta ve hızlı kargo taşımacılığı ile sınır ötesi e-ticaret süreçlerinde iş birliğini yürüten WCO-UPU İrtibat Komitesi'nin Gümrük Eş Başkanlığı görevini iki yıl boyunca Deniz Okan Savaş yürütecek.

İki yıl görev yapacak

Savaş, görev süresi boyunca sınır ötesi e-ticaret, küresel posta ve hızlı kargo taşımacılığı, elektronik veri değişimi, gümrük ve posta süreçlerinin entegrasyonu ile emniyet ve güvenlik alanlarında WCO ve UPU arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarda yer alacak.

Komite tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında sınır ötesi e-ticaret lojistiğinin kolaylaştırılması, elektronik veri değişimi standartlarının geliştirilmesi ve gümrük ile posta idareleri arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik uluslararası politika ve uygulamaların geliştirilmesi amaçlanıyor.

E-ticaret ve gümrük süreçleri için çalışma

Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin sınır ötesi e-ticaret ve gümrük uygulamalarındaki kapasitesinin geliştirilmesi, uluslararası standartların oluşturulmasına katkı sağlanması ve gümrük süreçlerinin dijital dönüşümünün desteklenmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi.

Bakanlık ayrıca Deniz Okan Savaş'ı yeni uluslararası görevi dolayısıyla tebrik ederek 2026-2027 döneminde başarılar diledi.