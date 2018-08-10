Ticaret Bakanlığı: Vergiler DTÖ kurallarına aykırı
Ticaret Bakanlığı'ndan "ABD yönetimi tarafından bugün duyurulan çelik ve alüminyuma ek vergiler Dünya Ticaret Örgütü kurallarına aykırıdır." açıklaması yapıldı.
Ticaret Bakanlığı'ndan "ABD yönetimi tarafından bugün duyurulan çelik ve alüminyuma ek vergiler Dünya Ticaret Örgütü kurallarına aykırıdır." açıklaması yapıldı.
'Diğer üye ülkeler de kurallara riayet etmeli'
Ticaret Bakanlığı'nca, "Türkiye ticaret politikasını DTÖ kurallarına uygun şekilde belirlediği, uyguladığı gibi diğer üye ülkeler de kurallara riayet etmeli." ifadeleri kaydedildi.
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Kaynak: AA