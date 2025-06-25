Ticaret Bakanlığı yetkisiz ikinci el araç satışı yapanlara ceza yağdırdı

Ticaret Bakanlığı, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine yönelik yürüttüğü denetimler kapsamında, yetki belgesi olmadan faaliyet gösterdiği tespit edilen 101 gerçek ve tüzel kişiye yaklaşık 72 milyon TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında sürdürülen inceleme ve denetimlerde, yetki belgesi almadan ikinci el araç ticareti yapan kişi ve kurumlara cezai işlem uygulandığı belirtildi. Böylece bugüne kadar yetki belgesi olmadan ticaret yaptığı tespit edilen kişilere uygulanan toplam para cezası 102 milyon TL’ye ulaştı.

72 binden fazla işletmeye yetki belgesi verildi

Ticaret Bakanlığı, ikinci el motorlu araç ticareti yapanların yetki belgesi alma zorunluluğu bulunduğunu hatırlatarak, şu ana kadar 72 bin 726 işletmeye bu alanda yetki belgesi düzenlendiğini duyurdu.

Açıklamada, yapılan düzenlemelere rağmen halen yetki belgesi olmadan faaliyet gösteren kişi ve işletmelere yönelik denetimlerin sıklaştırıldığı ve bu kişilere idari para cezalarının uygulanmaya devam edeceği ifade edildi.

Bakanlık, alınan tedbirlerle sektörde haksız rekabetin ve tüketici mağduriyetlerinin azaltılmasının hedeflendiğini ve daha adil, güvenli bir ticaret ortamı oluşturulmasının amaçlandığını bildirdi.