Ticaret Bakanlığı'ndan 204 milyon lira ceza!

Ticaret Bakanlığı, tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar eden reklamlar ile haksız ticari uygulamaları inceleyerek firmalara 204 milyon TL ceza uyguladı.

Reklam Kurulu ile gerçekleşen toplantıda karara bağlanan 202 adet dosyadan 185’i mevzuata aykırı bulunurken, söz konusu reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma cezası ile birlikte toplam 16 milyon 865bin 937 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Ayrıca internetteki yasaya aykırı 71 reklam da erişime engellendi.

Böylelikle, yılın ilk on ayında bin 358 adet reklam için durdurma cezası ve toplam 204 milyon 322 bin 410 TL idari para cezası uygulandı.

Reklamı yasak olan ürün ve tanıtımlar mercek altında

Bakanlık tarafından yapılan açıklama şöyle devam etti:

"İlgili mevzuatı gereği her ne surette olursa olsun alkollü içkilerin ve üretici firmaların reklamının yapılması yasak olmasına rağmen son zamanlarda sosyal medya mecralarındaki paylaşımlarda ortalama tüketici nezdinde alkollü içki markalarıyla özdeşleşen ibare, sembol, işaret ve benzeri unsurlara reklam amaçlı olarak yer verildiği tespit edilmiş olup, Reklam Kurulu’nun bu ayki toplantısında söz konusu reklamlar hakkında idari yaptırım uygulanmasına karar verilmiştir.

Ticaret Bakanlığımız Reklam Kurulu’nun tüketicilerin muhtelif sektörlerde karşı karşıya kaldığı benzer aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalara yönelik incelemeleri yoğun bir şekilde devam etmektedir."