Ticaret Bakanlığı’ndan 6 ayda 1,5 milyar TL’lik para cezası

Ticaret Bakanlığı, 2025’in ilk 6 ayında iç piyasayı dengelemek amacıyla yürüttüğü denetimlerde 1,5 milyar TL’lik ceza uyguladı.

İç Ticaret Genel Müdürlüğü ve Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen denetimlerde, fahiş fiyat, haksız ticari uygulama ve ödeme süresi ihlalleri öncelikli alanlar arasında yer aldı.

Sektörel denetimlerde otomotiv ve emlak öne çıktı

Otomotiv, emlak ve kuyum sektörlerinde yürütülen özel denetimler sonucunda toplam 449 gerçek ve tüzel kişiye 140 milyon TL’nin üzerinde idari para cezası uygulandı. Fahiş fiyat uygulamalarına karşı 405 kişi ve firmaya 254,6 milyon TL, ödeme süresi ihlallerine yönelik olarak 6 firmaya 232,2 milyon TL ceza verildi.

İstanbul, 429 milyon TL’yi aşan para cezasıyla denetimlerde ilk sırada yer aldı. Haziran ayında ise tek başına 48 bin 654 firma denetlenirken, aykırılık tespit edilen 7 bin 587 firmaya toplam 322,6 milyon TL ceza kesildi.

Rekabet Kurumu 5,8 milyar TL ceza uyguladı

Ticaret Bakanlığı açıklamasında ayrıca, Rekabet Kurumu’nun yılın ilk yarısında yürüttüğü çalışmalar sonucunda 129 firmaya toplam 5,8 milyar TL idari para cezası uygulandığına da yer verildi. En yüksek ceza ise 3 milyar TL ile gıda endüstrisine yönelik denetimlerden geldi.