Ticaret Bakanlığı'ndan 6 ayda 5,9 milyar TL’lik ceza ve tahakkuk kararı

Ticaret Bakanlığı, 2025 yılının ilk altı ayında dış ticaret işlemlerine yönelik yürütülen sonradan kontrol ve ikincil kontrol denetimlerinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Açıklamaya göre, bu kapsamda toplam 5,9 milyar TL tutarında ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendi. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 162’lik bir artış yaşandı.

Bakanlık açıklamasında, “Gümrük ve dış ticaret işlemlerine yönelik inceleme ve denetim faaliyetleri, gümrük mevzuatına uyumun artırılması ve devlet gelirlerinin korunması amacıyla kararlılıkla sürdürülmektedir,” denildi.

Denetim süreçlerinde, fiziki kontrollerin yanı sıra ileri analitik teknolojilere dayalı veri analizleri kullanıldı. Bu analizler sonucunda riskli firmalar belirlendi ve Ticaret Müfettişleri tarafından Sonradan Kontrol Denetimlerine tabi tutuldu. Ayrıca, Gümrük Bölge Müdürlüklerine bağlı kontrol şubeleri tarafından yürütülen İkincil Kontrol İncelemeleri sonucunda eksik beyan tespit edilen yükümlülere yaptırımlar uygulandı.

Açıklamaya göre:

* Sonradan Kontrol Denetimleri ile 1,1 milyar TL (geçen yıla göre yüzde 31 artış),

* İkincil Kontrol İncelemeleri ile 4,8 milyar TL (geçen yıla göre yüzde 244 artış) olmak üzere, toplamda 5,9 milyar TL tutarında ek tahakkuk ve ceza düzenlendi.

Ticaret Bakanlığı, yapılan bu çalışmalarla sadece vergi kayıplarının önlenmediğini, aynı zamanda piyasa bozucu etkilerin ve haksız rekabetin önüne geçildiğini vurguladı.

Bakanlık açıklamasının sonunda, “Devletimizin gelir kaybına yol açan ve dış ticaret sistemini zedeleyen tüm usulsüzlüklere karşı kalıcı ve uzun vadeli kazanımlar için denetim faaliyetlerimiz artarak sürecektir,” ifadelerine yer verildi.