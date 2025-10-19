Ticaret Bakanlığı’ndan 616 firmaya dahilde işleme izni
Ticaret Bakanlığı, Eylül ayında 616 firmaya dahilde işleme izin belgesi düzenledi. Resmî Gazete’de yayımlanan verilere göre, ayrıca 11 firmaya yurt içi satış ve teslim, 1 firmaya da hariçte işleme izin belgesi verildi. Firma talepleri doğrultusunda 22 dahilde işleme belgesi iptal edildi.
22 firmanın belgesi iptal edildi
Yayımlanan verilere göre, geçen ay 11 firmaya yurt içi satış ve teslim, 1 firmaya ise hariçte işleme izin belgesi verildi. Öte yandan, 22 firmanın dahilde işleme izin belgesi ise talep üzerine iptal edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA