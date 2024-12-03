Ticaret Bakanlığı'ndan asgari ücret öncesi 'zam' denetimi

Ticaret Bakanlığı, asgari ücret zammı öncesinde fırsatçıların fiyatları yukarı çektiğini belirledi. Hemen harekete geçen bakanlık, denetimleri sıkılaştırdı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın fahiş fiyat artışları sonucunda mağdur olmasını engellemek, hem de piyasada adil ve şeffaf bir ticaret düzenini tesis etmek amacıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" denildi.

Bakanlık, temel gıda maddesi olan su ve yumurta sektörlerinde 19-20 Kasım tarihlerinde eş zamanlı yerinde denetimler yapıldığını belirterek, uygulanacak idari ve mali cezaların açıklanacağını duyurdu.

Fiyat hareketleri takip ediliyor

Bakanlık açıklamasında, kırmızı ve beyaz et sektörü başta olmak üzere tüm sektörlerde fiyat hareketleri ve piyasalardaki anlık reaksiyonların yakından takip edildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Henüz asgari ücrette bir artış yaşanmamış olmasına rağmen, bazı fırsatçıların bu durumu öne sürerek fiyatları haksız şekilde artırma girişimleri de Ticaret Bakanlığımızca yakından takip edilmektedir. Bu kapsamda, özellikle temel gıda ürünlerinde spekülatif fiyatlandırmaları ilgili gelen şikâyetler doğrultusunda, başta ulusal, yerel, ve zincir marketler olmak üzere halkımızın vazgeçilmez ihtiyaçlarının satıldığı tüm noktalardaki fiyat artışları titizlikle denetlenmektedir.

Fahiş fiyata tereddütsüz yaptırım

Asgari ücreti belirleme komisyonu daha henüz toplanmamışken ve Aralık ayı sonuna kadar belirlenmesi beklenen 2025 yılı asgari ücret rakamı 31 Ocak 2025 tarihinde çalışanlara ödenecek olduğu halde, asgari ücretteki artış ihtimalini şimdiden fiyatlamaya çalışan, ve maliyet içindeki payını dikkate almadan, haksız bir şekilde asgari ücret artış oranının aynısını direkt fiyat artış oranına dönüştürüp fahiş fiyat uygulamaya kalkan satıcılara gereken kanuni denetimler ve cezai uygulamalar hiç tereddütsüz yapılacaktır.

15 milyon 50 bin 390 ürün denetlendi

Ticaret Bakanlığı 81 İl Müdürlüklerince düzenli ve yoğun denetimler yapılmakta olup, 2024 yılının başından bugüne kadar 11 ayda 334 binden fazla işletme ve 15 milyon 50 bin 390 ürün denetlenmiştir.

194 bin 303 aykırılık bulunmuştur. 442 milyon lira il müdürlüklerimizce cezalar kesilmiştir. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından 362 milyon lira ceza uygulamasına karar verilmiş ve tahsil edilmiştir. Ayrıca Tüketici Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğümüz tarafından da bu yılın 11 ayında 3 milyar 954 milyon lira ceza tahakkuk ettirilmiştir.

1 milyon TL cezası var

Fahiş fiyat artışı yapıldığı tespit edilen ürünler, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunca değerlendirilmiş ve ilgili mevzuat doğrultusunda 100 bin TL ile 1 milyon TL arasında idari para cezaları uygulanmıştır. Stokçuluk hallerinde ise öngörülen ceza tutarı her bir aykırılık için 1 milyon TL ile 12 milyon TL arasında uygulanmaktadır. 2025 yılında bu cezalar, yüzde 43,93'lük Yeniden Değerleme Oranı ile artırılarak uygulanacaktır.

Fahiş fiyat oluşumunu gösterir işaretlerin ortaya çıkması halinde, diğer sektörlerde de benzer denetimlere hızlıca başlanacak, sektörel denetimlerin tamamlanmasını müteakip, fahiş fiyat artışı yapan firmalara kanuni-idari-mali cezalar uygulanacak ve sonuçlar kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Ticaret Bakanlığımız, vatandaşlarımızın ve iyi niyetli işletmecilerimizin haklarını korumak, piyasada adil ve şeffaf bir ticaret düzeni sağlamak için mücadele kararlılığını aynı hassasiyet ve disiplinle sürdürecektir."