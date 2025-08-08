Ticaret Bakanlığı’ndan doğrudan satışa sıkı düzenleme: Tüketiciye 30 gün koşulsuz cayma hakkı geldi

Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Doğrudan Satışlar Hakkında Yönetmelik", sektöre giriş koşullarını ağırlaştırdı.

Buna göre doğrudan satış şirketleri en az 10 milyon TL sermayeye sahip olacak ve Türkiye’de yerleşik bankalarda 3 milyon TL bloke hesap bulunduracak.

Ayrıca faaliyet öncesinde Ticaret Bakanlığı’ndan yetki belgesi alma zorunluluğu getirildi.

Yanıltıcı vaatler ve piramit sistemler yasaklandı

Yeni yönetmelik, hızlı zenginlik vaatleri, baskıyla üye kazanma yöntemleri ve piramit satış sistemlerini tamamen yasakladı. Satış sistemlerinin yalnızca mal veya hizmet satışına dayalı olması şart koşuldu.

Komisyon ve primler, yıllık net satışların yüzde 50’sini aşamayacak. Yeni üye kazanımına dayalı ödemeler ise toplam menfaatlerin yüzde 30’unu geçemeyecek.

Tüketiciye 30 gün koşulsuz cayma hakkı verildi

Tüketiciler, doğrudan satış yoluyla aldıkları ürün veya hizmetlerden 30 gün içinde hiçbir gerekçe göstermeden cayabilecek. Şirketler, iade edilen ürünlerin bedelini en geç 30 gün içinde ödemekle yükümlü olacak.

Hâlihazırda faaliyette olan doğrudan satış firmaları, 30 Ocak 2026 tarihine kadar yönetmelik hükümlerine uyum sağlayarak yetki belgesi almak zorunda.