Ticaret Bakanlığı'ndan fırsatçılara asgari ücret uyarısı: En ağır şekilde cezalandırılacak

Milyonların beklediği haber dün akşam saatlerinde açıklandı ve asgari ücret 22 bin 104 lira oldu. Yüzde 30'luk zamma işçi kesimi imza atmazken, muhalefet de açlık sınırına işaret ederek tepki gösterdi. Asgari ücretteki bu artış 7 milyonu doğrudan, toplumun genelini dolaylı olarak ilgilendirirken pek çok fatura kalemi de değişiti.

'Bir kez daha uyarıyoruz'

Ticaret Bakanlığı ise asgari ücretin mal ve hizmet fiyatlarına yansımasına ilişkin kritik bir uyarı yayınladı. Bakanlık, "Asgari ücretteki artış oranını sanki tüm maliyet işçilikmiş gibi fiyatları da aynı asgari ücret artış oranında arttırmaya çalışacak olan mal ve hizmet satıcılarını bir kez daha uyarmak istiyoruz" dedi.

Asgari ücretin 2025 yılı ocak ayının sonunda ödeneceği belirtilen Bakanlık açıklamasında, işçilik maliyetinin de toplam maliyetin içinde sadece bir bölümü oluşturduğuna dikkat çekildi.

Bakanlıktan gelen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Bu nedenle asgari ücretin artış oranını büyük bir tamahkarlıkla fiyatların artış oranına çevirmeye çalışmak isteyenleri uyarıyoruz.

Sahada yoğun denetim

Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı denetim ekipleri, İl Ticaret Müdürlükleri, İl Tarım Müdürlükleri, İlçe Tarım Müdürlükleri ekipleri sıkı bir denetim için sahada birlikte çalışmaktadırlar. Ayrıca Ticaret Bakanlığı'na bağlı İç Ticaret Genel Müdürlüğü ve Tüketici Korunması ve Piyasa Genel Müdürlüğü ekipleri de sahada yoğun bir şekilde denetim çalışması yürütmektedirler.

Aç gözlüleri bildirin!

Vatandaşlarımızın da tamahkarlık, aç gözlülük yapan işletmelerle ilgili şikayetleri olduğunda, Ticaret Bakanlığımıza bildirmelerini hassaten rica ediyoruz.

En ağır bir şekilde cezalandırılacak

2025 yılı başında yeniden değerleme oranı olan %43,93 oranında bütün denetim cezaları arttırılarak uygulanacaktır. Bu konuda vatandaşlarımızla tüketicilerimizi mağdur etmeyi amaçlayan fahiş fiyat uygulamaları yeni ceza tutarları üzerinden en ağır bir şekilde cezalandırılacaktır."