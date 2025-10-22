Ticaret Bakanlığı'ndan gümrük denetimlerinde dev ceza! 9 ayda 8,8 milyar TL...

Ticaret Bakanlığı, gümrük ve dış ticaret mevzuatına aykırı işlemlere karşı yürüttüğü denetimlerin bilançosunu açıkladı. Buna göre, 2025 yılının ilk 9 ayında usulsüz işlemler sonucu düzenlenen ek tahakkuk ve para cezası tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 114 artışla 8,8 milyar TL'ye ulaştı.

Bakanlık, dış ticaret işlemlerinde haksız rekabeti önlemek ve kamu gelir kaybının önüne geçmek amacıyla denetimlere kararlılıkla devam ettiğini duyurdu.

51.649 gümrük beyannamesi denetlendi

Ticaret Bakanlığı'nın yayımladığı bilgi notuna göre, 2025 yılının ilk dokuz ayında gerçekleştirilen Sonradan ve İkincil Kontrol denetimlerinin detayları şu şekilde oluştu:

Sonradan Kontrol Denetimleri sonucunda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artışla 1,6 milyar TL tutarında ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendi.

İkincil Kontrol İncelemeleri neticesinde ise yüzde 149 artışla 7,2 milyar TL tutarında ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendi.

Toplamda 5.503 firma tarafından tescil edilen 51.649 gümrük beyannamesine yönelik yapılan denetimler sonucunda, 8,8 milyar TL'lik tutara ulaşıldı.

Analizlerle riskli firmalar tespit ediliyor

Bakanlık açıklamasında, denetimlerin modern ve etkin yöntemlerle yürütüldüğü vurgulandı. Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, yeni nesil teknolojiler kullanılarak yapılan analizler sayesinde riskli firmalar tespit ediliyor.

Ticaret Müfettişleri tarafından belirlenen firmalar Sonradan Kontrol Denetimi'ne tabi tutuluyor. Tescil edilmiş gümrük beyannameleri ise 18 Bölge Müdürlüğü'nde görevli Kontrol Şubelerince İkincil Kontrol İncelemesi'ne alınıyor.