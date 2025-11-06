Ticaret Bakanlığı’ndan hızlı kargo taşımacılığına yeni düzenleme

Ticaret Bakanlığı, posta ve hızlı kargo yoluyla taşınan eşyaların gümrük işlemlerine ilişkin tebliğde değişikliğe gitti.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan düzenlemeye göre, hava yolu ile yapılan hızlı kargo taşımacılığı işlemleri artık yalnızca havalimanı gümrük müdürlüklerinden yürütülecek. Kara yolu taşımacılığı ise Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün belirleyeceği müdürlüklerde gerçekleştirilecek.

Satılmayan eşyalar geri gönderilecek

Yeni düzenlemeye göre, posta veya hızlı kargo yoluyla konsinye olarak gönderilen eşyaların, ihraç tarihinden itibaren 1 yıl içinde kesin satışının yapılması zorunlu hale gelirken, süre kesinlikle uzatılmayacak. Satışı yapılamayan eşyalar ise gümrük mevzuatı kapsamında Türkiye'ye geri getirilecek.

Söz konusu eşyalar için basitleştirilmiş gümrük beyannamesi düzenlenecek ve proforma fatura eklenmesi gerekecek. Her taşıma senedi için ayrı müeyyide (ceza) uygulanacak. Ancak birden fazla taşıma senedinde düzeltme konusu aynı veri alanına ilişkinse, cezai işlem yalnızca ilgili basitleştirilmiş beyanname üzerinden uygulanacak.