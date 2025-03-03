Ticaret Bakanlığı’ndan ihracatçılara yeni finansman desteği

Ticaret Bakanlığı, ihracatçıların finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla yeni kefalet destek paketleri sunmaya hazırlanıyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın verdiği bilgilere göre, kısa süre içinde tamamlanacak çalışmalarla ihracatçılar, Türk Lirası ve döviz cinsinden krediler için yeni kefalet imkanlarına kavuşacak.

Toplamda 36 milyar TL’lik kredi hacmi

Toplamda 36 milyar TL’lik kredi hacmini kapsayan bu destek, ihracatçıların işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflerken, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı KOSGEB ile işbirliği çerçevesinde Dijital Dönüşüm projeleri de bu kapsamda desteklenecek.

Bakan Bolat, "Kurulduğu günden bugüne ihracatçılara 100 milyar TL üzerinde kredi kefaleti sağlayan İhracatı Geliştirme A.Ş.'ye (İGE) ve ihracat hedeflerimiz doğrultusunda koordinasyon içinde çalıştığımız başta Hazine ve Maliye Bakanlığımız olmak üzere, tüm ilgili kurumlarımıza teşekkür ediyoruz. İhracatımızı daha fazla arttırmak için, çalışmalarımıza bütün hızıyla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.