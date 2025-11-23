Ticaret Bakanlığı'ndan inanç ve değerleri hedef alan ürünlerin satışına inceleme

Bir e-ticaret platformunda, toplumun inanç ve değerlerini hedef alan ürünlerin satışa sunulduğuna ilişkin kamuoyuna yansıyan paylaşımlar üzerine Bakanlık inceleme başlatıltı.

Bakanlığın, sosyal medya hesabından, konuya ilişkin yapılan açıklamada ilgili birimlerle yapılan koordineli çalışma sonucunda, söz konusu ürünün hızlı şekilde satıştan kaldırıldığı, satıcı hakkında ise mevzuat kapsamında gerekli idari süreçlerin başlatıldığı ifade edildi.

E-ticaret ekosisteminde provokatif ürünlere yer verilmeyecek

Nefret söylemi, ayrımcılık, milli ve manevi değerlerin hedef alınması, toplum kesimlerinin provoke edilmesi ya da kamu vicdanını zedeleme potansiyeli taşıyan hiçbir ürün, hizmet veya ticari faaliyetin e-ticaret ekosisteminde yer bulmasına izin verilmeyeceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ticaret Bakanlığımız, tüketicilerin korunması, dijital ticaret ortamının güvenliğinin sağlanması, milli birlik ve toplumsal barışa zarar verebilecek içeriklerin önlenmesi amacıyla denetim faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmektedir. Kamu düzenini zedeleyici her türlü ticari faaliyete karşı gerekli tüm adımlar, hiçbir gecikmeye mahal verilmeden atılacaktır."