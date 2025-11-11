Ticaret Bakanlığı'ndan işletmelere uyarı! Ürünlerde 'dara' zorunluluğu başladı

Ticaret Bakanlığı, lokanta, restoran, kafe ve pastane gibi işletmelere, son yapılan Fiyat Etiketi Yönetmeliği değişikliklerine uyum sağlamaları konusunda uyarıda bulundu. Bakanlığa bağlı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, sektör temsilcilerine konuyla ilgili bilgilendirme yazısı gönderdi.

Yazıda, ekim ayında yürürlüğe giren düzenlemelere dikkat çekilerek işletmelerin bu kurallara uyum sağlamasının önemine vurgu yapıldı. Değişikliğin, tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi ve ekonomik çıkarlarının korunması açısından kritik olduğu belirtildi.

Ağır ambalajlarda dara düşürülecek

Yönetmelikte, açıkta satılan ürünlerde "dara düşülmeksizin satış yapılmasının tüketicinin ekonomik çıkarlarını zedelediği" ifade edilerek, kutu, plastik kap ve tetra paket gibi ağır ambalajlarda daranın düşürülmesinin artık zorunlu hale geldiği hatırlatıldı.

Ayrıca, lokanta, restoran, kafe ve pastanelerde fiyat listelerinin tüketiciler tarafından kolayca görülebilir şekilde masalarda veya iş yeri girişinde yer alması gerektiği; karekodla sunulan listelerde ise, "tüketicinin talep etmesi halinde fiyat listesinin ayrıca verilmesi zorunludur" uyarısı yapıldı.

Bunun yanında, kitap, dergi ve gazete gibi ürünlerde fiyat bilgisinin elektronik cihazlarla sunulabileceği, bu cihazların "çalışır halde, ulaşılabilir konumda ve yeterli sayıda" olması gerektiği belirtildi.

Eski ve yeni fiyatlar birlikte gösterilmeye devam edilecek

Ayrıca, indirime giren ürünlerde eski ve yeni fiyatların birlikte gösterilmesi zorunluluğu devam ediyor. Buna göre, indirimden önceki satış fiyatı, indirimin başladığı tarihten önceki 10 gün içindeki en düşük fiyat üzerinden belirlenecek.

Bakanlık, yeni düzenlemelere aykırı davranan işletmelere idari yaptırım uygulanacağını bildirdi.