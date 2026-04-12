Ticaret Bakanlığı’ndan kaçak araç operasyonu: 233 araç ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların 2026 yılının ilk üç ayında da hız kesmeden sürdüğünü açıkladı. Bakanlık, yapılan operasyonlarda yasa dışı yollarla yurda sokulmak istenen yüzlerce aracın yakalandığını belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerimiz, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü etkin ve kararlı çalışmalarla önemli başarılara imza atmaya devam ediyor.

2026 yılının ilk çeyreğinde sınır kapıları ve limanlarda gerçekleştirilen operasyonlarda, yasa dışı yollarla yurda sokulmak istenen 233 kaçak araca el konuldu.

Ele geçirilen araçların piyasa değerinin 280 milyon 533 bin TL olduğu tespit edildi.

Kayıt dışı ekonomiyle mücadele, haksız rekabetin önlenmesi ve kamu düzeninin korunması amacıyla yürütülen denetimlerimiz aralıksız sürerken; ülkemizin ekonomik güvenliği ve yasal ticaretin korunması için kaçakçılığa geçit vermemekte kararlıyız.