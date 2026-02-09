Ticaret Bakanlığı’ndan kaçakçılığa darbe: Ocak ayında 7,6 milyar TL’lik yakalama

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, 2026 yılına kaçakçılıkla mücadelede güçlü bir başlangıç yaptı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, Ocak ayında yasa dışı ticaret ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 121 artış sağlandı. Operasyonlar sonucunda toplam değeri 7 milyar 655 milyon TL’yi bulan kaçak eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan uyuşturucu maddelerin tamamı imha edildi.

4,8 milyar TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi

Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimlerinin uzman personel, ileri teknoloji sistemler ve geliştirilmiş analiz yöntemleriyle yürüttüğü çalışmalar kapsamında; 4 milyar 805 milyon TL değerinde uyuşturucu madde, 706 milyon 689 bin TL değerinde çeşitli eşya ve 418 milyon 286 bin TL değerinde tekstil ürünü yakalandı. Operasyonlarda akaryakıttan canlı hayvana, tütün mamullerinden tarihi eserlere kadar geniş bir yelpazede kaçak ürün ele geçirildi.

Açıklamada, kaçakçılığın ülke ekonomisine zarar verdiği, haksız rekabete yol açtığı ve toplum sağlığını tehdit ettiği vurgulanırken, özellikle gençleri hedef alan uyuşturucu ticaretine karşı sıfır tolerans politikası uygulandığı belirtildi.