Ticaret Bakanlığı'ndan kimlik doğrulaması olmadan ilan yayımlayan platformlara ceza

Ticaret Bakanlığı, Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) kapsamında yaptığı ilk denetimlerde kurallara uymayan bir şirketi tespit etti. Kimlik doğrulaması yapılmadan yayımlanan kiralık taşınmaz ilanları nedeniyle, bu şirkete ait iki farklı ilan platformuna toplamda 1 milyon 200 bin lira idari para cezası kesildi.

Bakanlık, taşınmaz ve taşıt ilanlarında güvenilirliği artırmak, sektörde adil rekabeti sağlamak ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçmek amacıyla kimlik ve yetki doğrulama zorunluluğu getirmişti. Bu doğrulamalarla birlikte sahte ilanlar, spekülatif fiyat artışları ve kayıt dışı faaliyetlerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Emlak ilanlarında ilk aşama başladı

Yeni sistem, 1 Ocak itibarıyla ilk etapta sadece kiralık taşınmaz ilanları için zorunlu hale getirildi. Bu kapsamda, kimlik bilgisi doğrulanmayan kişilerin dijital emlak platformlarında ilan yayınlaması engelleniyor. Denetimlerin ardından usulsüzlük tespit edilen şirketlere yaptırım uygulanmaya başlandı.

Satılık işyeri ilanlarında zorunluluk yolda

EİDS’in ikinci aşamasına ise 7 Nisan’da geçilmesi planlanıyor. Bu tarihten itibaren satılık işyeri ilanlarında da yetki doğrulaması zorunlu olacak. Uygulama ilerleyen dönemde diğer tüm satılık taşınmaz ilanları için de genişletilecek.

Taşıt ilanlarında kademeli geçiş başlıyor

İkinci el taşıt ilanları için de sistem devreye alınmış durumda. Ancak bu alanda 7 Nisan’a kadar bir geçiş süreci tanındı. 7 Nisan itibarıyla taşıt ilanlarında model yılına göre kademeli geçiş uygulanacak. Buna göre:

• İlk aşamada 2023 ve sonrası model yılına sahip araçlar için yetki doğrulaması zorunlu hale gelecek.

• 2 Haziran’dan itibaren ise tüm ikinci el taşıt ilanlarında yetki doğrulaması şart olacak.

Amaç güvenli ve şeffaf bir piyasa oluşturmak

Bu uygulamalarla birlikte hem taşınmaz hem de ikinci el araç sektörlerinde ilan kirliliği, spekülatif fiyat manipülasyonları ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Ayrıca, yetki belgesi bulunmayan işletmelerin ilan yayımlaması, yetkisiz emlakçılık ve kayıt dışı galericilik faaliyetleriyle de mücadele edilecek.