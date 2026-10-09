Ticaret Bakanlığı'ndan pirinç ithalatına yeni düzenleme
Pirinç ve çeltik ithalatında yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Ticaret Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğiyle bazı ürünler gözetim kapsamında kayıt altına alınan eşya listesine eklendi.
Bazı pirinç ve çeltik ürünlerinin ithalatı gözetim kapsamına alındı.
Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı düzenlemeyle bu ürünler, ithalatta kayıt altına alınan eşya listesine dahil edildi.
Değişikliği içeren "İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kayıt işlemleri için yetkili kurum belirlendi
Düzenleme kapsamında kayıt merkezi görevini İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği üstlenecek. Gözetim uygulamasına dahil edilen pirinç ve çeltik ürünlerinin ithalatına ilişkin kayıt işlemleri, yetkilendirilen bu merkez üzerinden yürütülecek.