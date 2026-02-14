Ticaret Bakanlığı'ndan 'Ramazan' müjdesi! Gıdada kampanya ve indirimler artırılacak

Ticaret Bakanlığı, Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte gıda piyasasında yaşanabilecek olası dalgalanmaların önüne geçmek için düğmeye bastı.

Gıda toptancıları, zincir market yöneticileri ve yerel perakende temsilcileriyle bir araya gelen Bakanlık, temel ihtiyaç ürünlerinde fiyat istikrarının korunması, kampanyalar ve indirim uygulamalarının artırılması ve arz sürekliliğinin sağlanması konusunda mutabakat sağlandığını duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların sofrasını korumak ve temel gıdaya daha makul fiyatlarla ulaşmasını sağlamak amacıyla geniş kapsamlı bir hazırlık süreci yürütüldüğü ifade edildi. Bu çerçevede, yerel ve ulusal market zincirlerinin yanı sıra ilgili meslek odalarıyla da görüşmeler yapıldı.

Görüşmeler yapıldı, mutabakat sağlandı

Yapılan toplantılar neticesinde Bakanlık "Görüşmelerde, özellikle temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinde, vatandaşlarımızın lehine fiyat istikrarının korunması, kampanyalar ve indirim uygulamalarının artırılması, gıda ürünleri arz sürekliliğinin sağlanması ve fırsatçılığa meydan verilmemesi hususlarında mutabakat sağlanmıştır" açıklamasında bulundu.

Ekonomik erişilebilirliği artırma hedefi doğrultusunda, piyasadaki arz-talep dengesini bozacak girişimlere karşı tolerans gösterilmeyeceği belirtildi. Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın koordineli yürüttüğü saha denetimlerinin, Ramazan ayı boyunca vites yükselterek devam edeceği vurgulandı.

Ramazan ayında piyasalar yakından kontrol edilecek

Bakanlık, piyasa huzurunu korumak adına denetimlerin kararlılıkla süreceğinin altını çizerek vatandaşlara şu çağrıda bulundu:

"Ramazan ayı boyunca piyasalar yakından kontrol edilecek, haksız fiyat artışı, stokçuluk ve spekülatif girişimlere karşı denetimler kararlılıkla sürdürülecektir. Vatandaşlarımızın fahiş fiyat artışı ve haksız ticari uygulamalarla karşılaşmaları halinde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), Ticaret Bakanlığımızın Haksız Fiyat Artışı (HFA) Bildirim Uygulaması, Ticaret il müdürlüklerimiz ve Alo 175 Tüketici Danışma Hattı aracılığıyla durumu bildirmeleri önem arz etmektedir. İlgili başvurular titizlikle incelenecek, gerekli idari işlemler ivedilikle tesis edilmektedir."