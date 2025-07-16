Ticaret Bakanlığı'ndan üç gözetim şirketine geçici durdurma kararı
Ticaret Bakanlığı, belirlenen kurallara uymayan üç uluslararası gözetim şirketinin faaliyetlerini geçici olarak durdurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, iki şirketin faaliyetlerine bir ay, bir şirketin faaliyetlerine ise iki ay ara verilecek. Tebliğ, 15 gün sonra yürürlüğe girecek.
Ticaret Bakanlığı, bazı uluslararası gözetim şirketlerinin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına karar verdi. Karar, Resmi Gazete'de yayımlanan "Uluslararası Gözetim Şirketlerinin Faaliyetlerinin Süreli Durdurulması Hakkında Tebliğ" ile duyuruldu.
Tebliğe göre, belirlenen kurallara aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle RTSC Dış Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi ile Mentor Marine Consultants İstanbul Sigorta Ekspertiz Gözetim ve Danışmanlık Hizmeti Ticaret Limited Şirketinin faaliyetleri bir ay süreyle, Stan Loza Gözetim Etüd Kontrol Servis Hizmet Ticaret Limited Şirketinin faaliyeti ise iki ay süreyle durduruldu.
15 gün sonra yürürlüğe girecek
Söz konusu tebliğ, 15 gün sonra yürürlüğe girecek.