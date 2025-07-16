Ticaret Bakanlığı'ndan üç gözetim şirketine geçici durdurma kararı

Ticaret Bakanlığı, bazı uluslararası gözetim şirketlerinin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına karar verdi. Karar, Resmi Gazete'de yayımlanan "Uluslararası Gözetim Şirketlerinin Faaliyetlerinin Süreli Durdurulması Hakkında Tebliğ" ile duyuruldu.

Tebliğe göre, belirlenen kurallara aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle RTSC Dış Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi ile Mentor Marine Consultants İstanbul Sigorta Ekspertiz Gözetim ve Danışmanlık Hizmeti Ticaret Limited Şirketinin faaliyetleri bir ay süreyle, Stan Loza Gözetim Etüd Kontrol Servis Hizmet Ticaret Limited Şirketinin faaliyeti ise iki ay süreyle durduruldu.

15 gün sonra yürürlüğe girecek

Söz konusu tebliğ, 15 gün sonra yürürlüğe girecek.