Ticaret Bakanlığı’ndan usulsüzlüklere 13,6 milyar liralık ceza

Ticaret Bakanlığı, usulsüzlükler ve haksız rekabetle mücadele kapsamında 2025 yılı boyunca yürütülen denetimlerin sonuçlarını açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan değerlendirmeye göre, gümrük ve dış ticaret işlemlerine yönelik ikincil kontrol beyanname incelemeleri ile sonradan kontrol firma denetimleri sonucunda toplam 13,6 milyar TL tutarında ek tahakkuk ve idari para cezası uygulandı. Ceza tutarının, bir önceki yıla kıyasla yüzde 100 artışa işaret ettiği belirtildi.

Mevzuata aykırı işlem yapan firmalar incelendi

Açıklamaya göre, yapılan kontrollerde mevzuata aykırı işlem yaptığı belirlenen 7 bin 410 firma tarafından tescil edilen 49 bin 975 beyanname için 11,8 milyar TL tutarında ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendi. Bu kalemde, geçen yıla göre yüzde 120’lik artış kaydedildi.

Öte yandan, Ticaret Müfettişleri tarafından yürütülen sonradan kontrol denetimleri kapsamında 240 firma denetime tabi tutuldu. Denetimler sonucunda tespit edilen usulsüzlükler nedeniyle 1,8 milyar TL ek tahakkuk ve ceza uygulanırken, söz konusu tutarın bir önceki yıla göre yüzde 22 arttığı bildirildi.

13 milyar liralık ceza kesildi

Bakanlık açıklamasında, 2025 yılı genelinde ikincil kontrol denetimlerinden 11,8 milyar TL, sonradan kontrol denetimlerinden ise 1,8 milyar TL olmak üzere toplam 13,6 milyar TL idari para cezası kesildiği vurgulandı.

Ticaret Bakanlığı, 2026 yılında da usulsüz işlem yaparak haksız kazanç sağlayan ve rekabet ortamını bozan kişi ve firmalara yönelik denetimlerin kararlılıkla süreceğini belirtti. Açıklamada, son teknoloji analitik araçlar ile tecrübeli insan kaynağının birlikte kullanılacağı, caydırıcı denetimlerle kamu gelir kaybının önlenmeye devam edileceği ifade edildi.