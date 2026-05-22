Ticaret Bakanlığı’ndan yanıltıcı reklamlara ceza yağdı: 5 ayda 122 milyon TL’yi aştı

Ticaret Bakanlığı, aldatıcı reklamlar, haksız ticari uygulamalar ve tüketicileri mağdur eden dijital yönlendirmelere karşı yürütülen denetimlerin kararlılıkla sürdüğünü duyurdu.

Bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu’nun 14 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilen 369 sayılı toplantısında toplam 156 dosya görüşülerek karara bağlandı. İncelenen dosyalardan 146’sının mevzuata aykırı bulunduğu belirtilirken, yaklaşık 23 milyon Türk lirası idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Ayrıca 17 reklam hakkında erişim engeli uygulanması kararlaştırıldı. Böylece Reklam Kurulu’nun yılın ilk beş ayında uyguladığı toplam idari para cezası tutarının 122 milyon lirayı aştığı bildirildi.

5G reklamları incelemeye alındı

Reklam Kurulu’nun gündem başlıklarından birini de 1 Nisan 2026 itibarıyla Türkiye’de devreye alınan 5G teknolojisine ilişkin reklam kampanyaları oluşturdu.

Kurul tarafından yapılan değerlendirmelerde, tüketicileri yanıltıcı nitelikte olduğu değerlendirilen 5G reklamları nedeniyle üç işletmeci hakkında idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Bakanlık açıklamasında, işletmecilerin sektördeki üstünlük iddialarının da yakından takip edildiği ve sektörel incelemelerin sürdüğü ifade edildi.

“Kadın sirkesi” ve “Sultan sirkesi” incelemesi

Ticaret Bakanlığı, son dönemde elektronik pazar yerlerinde yer alan soru-cevap alanlarının yanıltıcı sağlık beyanları amacıyla kullanıldığını da belirtti.

Özellikle tüketicilere hastalıkların tedavisine yönelik ifadeler içeren sağlık beyanlarının titizlikle incelendiği kaydedildi.

Bu kapsamda kamuoyunda “Kadın sirkesi” veya “Sultan sirkesi” olarak bilinen ürünlerin satış sayfalarındaki yanıltıcı sağlık beyanlarına ilişkin başlatılan incelemeler sonucunda 9 firmaya idari yaptırım uygulanmasına karar verildi.