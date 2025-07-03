Ticaret Bakanlığı'ndan yapay zeka dolandırıcılığı uyarısı!

Ticaret Bakanlığı, yapay zekâ destekli dijital dolandırıcılık faaliyetlerinin artması üzerine vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Bakanlık, özellikle yatırım danışmanlığı ve yüksek kazanç vaatleriyle hazırlanan sahte içeriklere karşı tüketicileri bilgilendirdi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, kamuoyunda güven kazanmış kişilerin sahte videolarla yatırım tavsiyesi veriyormuş gibi gösterilmesinin bir dolandırıcılık yöntemi olduğu belirtildi. Yapay zekâ araçları kullanılarak oluşturulan bu içeriklerin, dijital platformlarda yaygın şekilde dolaşıma sokulduğu vurgulandı.

Şikâyetlerde artış var

Ticaret Bakanlığı’na gelen şikâyetlerde son dönemde artış yaşandığı belirtilirken, özellikle şu yöntemlerin öne çıktığı ifade edildi:

* Yatırım danışmanlığı adı altında yüksek kazanç elde etme vaatleri sunulduğu,

* Forex, halka arz ve kripto varlık gibi yatırımı yapıldığı izlenimi verildiği

* Kamu kurumlarının, uluslararası yatırım kuruluşlarının isim ve logolarının kullanıldığı

* Yurt dışı menşeili telefon numaraları, internet siteleri ve mobil uygulamaların, kamuoyunda tanınan kişilerin isimleri, fotoğrafları ve videolarının yapay zekâyla oluşturulmuş ilan ve reklamlarda kullanıldığı,

* Çeşitli sosyal medya veya diğer mecralarda verilen reklam ve ilanlarda detaylı bilgilerin sosyal mesajlaşma platformlarında verdiğine yönelik beyanların yer aldığı,

* Sosyal mesajlaşma platformlarında, kendini yatırım danışmanı olarak tanıtan kişilerin, paylaşılan hesap numaralarına para yatırılması yönünde telkinde bulunduğu,

* İlk başta küçük tutarlarda menfaat sağlansa da sonrasında kişilerden daha yüksek tutarlarda para yatırılmasının talep edildiği, hatta bu amaçla kişilerin kredi kullanmaya teşvik edildiği ifade edildi.

Siber tehditlere karşı uyarı

Bakanlık, siber tehditlere karşı da tüketicilere şu uyarılarda bulundu:

* Şüpheli telefon aramalarına ve sosyal medya içeriklerine karşı dikkatli davranılması,

* Herhangi bir hesaba para yatırılmasına ilişkin taleplerin dikkate alınmaması,

* Mağdur olunması halinde para yatırılması istenen hesaplara ait IBAN numarası ya da iletişime geçilen telefon numarası veya internet siteleri bilgileri belirtilerek ilgili Kurumlara bildirilmesi önem arz etmektedir.