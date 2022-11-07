Ticaret Bakanlığı’nın 2023 yılı bütçesi 17,1 milyar lira

Canan SAKARYA / ANKARA

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, dünya ekonomilerinin zor bir dönümden geçtiğini belirterek, “Yılı bitirmek üzere olduğumuz bu günlerde karşımıza çıkan risk ve belirsizliklerin, önümüzdeki dönemde daha da artması muhtemeldir. Küresel anlamda tüm ülkelerin karşı karşıya kaldığı zor bir dönem bizleri beklemektedir. AB’de daha da zayıflaması beklenen talep ihracatımız üzerinde risk yaratmaktadır. Bu nedenle, ihracatçılarımızı alternatif pazarlara yönlendirerek pazar çeşitlendirmemizi güçlendirmek için gerekli çalışmaları yürütüyoruz” diye konuştu.

Bakanlığı’nın 2023 yılı bütçesini Meclis Plan Bütçe Komisyonu’na sunan Ticaret Bakanı Muş, dış ticaret verilerini değerlendirerek, bu yılın ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre; ithalatın yüzde 39,5 oranında artarak 300 milyar 553 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiğini, bu artışın başta enerji olmak üzere emtia fiyatlarındaki artıştan kaynaklandığını dile getirdi. Enerji ithalatının yılın ilk 10 ayında geçen yıla göre 43,7 milyar dolar arttığını, son dönemde altın ithalatında yaşanan yükselişin de ithalat faturasını önemli ölçüde arttırdığını, ithalatta izlenen artışın yüzde 63’ünün enerji ve altın kaynaklı olduğuna dikkat çekti.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türk Eximbank tarafından 2022 yılının ilk 10 ayında ihracatçılara 37,3 milyar dolar finansman desteği sağlandığını belirterek, Bankanın müşterilerinin yüzde 80,7’sinin KOBİ’lerden oluştuğunu söyledi.

İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi’nin (İGEAŞ) bugüne kadar yaklaşık 2 bin 800 onaylanmış başvuru kapsamında ihracatçılara 9 milyar liranın üzerinde kefalet sağladığını söyledi. Yerli üretimi dampingli ve sübvansiyonlu ithalata karşı korumak için uyguladıkları ticaret politikası araçlarını etkin bir şekilde kullandıklarını belirten Muş, ocak-ekim döneminde söz konusu uygulamalar kapsamında 13,8 milyar dolar tutarında ithalatın önleme tabi tutulduğunu söyledi.

Yeni serbest bölgeler kurulacak

Muş, serbest bölgelerin son dönemde üretici ve ihracatçılar tarafından büyük rağbet gördüğünü belirterek, mevcut 19 serbest bölgelerin firmalardan gelen taleplere karşılık vermekte zorlandığını, yeni Serbest Bölgelerin kurulması ve mevcut serbest bölgelerin sınırlarının genişletilmesi için kapsamlı çalışma yaptıklarını açıkladı.

Muş, özellikle yüksek doluluk oranlarına ulaşılan Kocaeli, Ege ve İzmir Serbest Bölgelerinde yeni yatırım taleplerinin karşılanmasının Bakanlığın öncelikli gündemini oluşturduğunu söyledi. Muş, Bergama’da kurulan Batı Anadolu Serbest Bölgesi’ni 2023 yılında faaliyete geçirmeyi planladıklarını belirti.

Esnaf 56 milyar lira kredi kullandırıldı

Bakan Muş, iç ticarete ilişkin sunumunda ise pandemiden dolayı zarar gören esnaf ve sanatkârları yüzde 50 ve yüzde 100 faiz indirimli krediler ile desteklemeye devam ettiklerini belirterek, 31 Ekim 2022 tarihi itibarıyla kullandırılan faiz indirimli kredilerin toplam tutarının 56 milyar lirayı aştığını söyledi.

Ürün güvenliği ve tüketici hakları kapsamında yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Bakan Muş, eylül sonu itibariyle tüketici hakem heyetlerine 453 bini aşkın başvuru yapıldığını, yapılan başvuruların yüzde 61’inin e-devlet üzerinden gerçekleştirildiğini, aynı dönemde 441 bini aşkın başvurunun sonuçlandırıldığını ve yaklaşık 900 milyon lira tutarında uyuşmazlığın karara bağlandığını söyledi.

Gümrük Müdürlüğü sayısı 167’ye yükselecek

Ticaret Bakanı Muş, gümrüklerde yapılan çalışmalara ilişkin verdiği bilgide gümrük müdürlüğü sayısının Çukurova Havalimanı’nda açacakları gümrük müdürlüğü ile 167’ye yükseleceğini bildirdi. Muş, kaçakçılıkla mücadele kapsamında toplam 10 Milyar TL değerinde kaçak eşya ele geçirildiğini belirtti.

Bakan Muş, akaryakıt, tütün mamulleri ve alkollü içki kaçakçılığı ile mücadelede idari ve teknik kapasiteyi artırdıklarını anlatarak, “Akaryakıt özel ekibince bu yıl içerisinde yürütülen çalışmalarda 4 milyar lira değerinde vergi zayi ile 10 Milyar lira değerinde sahte fatura tespit ettik ve 1,262 ton kaçak akaryakıt ele geçirdik. Aynı zamanda, 7318 sayılı Kanun sonrası dış satış yöntemiyle gerçekleştirilen suiistimallerin engellenmesine yönelik çalışmalar yürüterek 30 milyar liradan fazla kamu zararının önüne geçtik” dedi. Ticaret Bakanlığı’nın 2023 yılı bütçesi 17 milyar 124 milyon 310 bin lira olarak öngörüldü.