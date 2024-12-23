Ticaret Bakanlığı'nın idari para cezaları yüzde 43,93 oranında arttırıldı

Ticaret Bakanlığı'nın, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi kapsamında yer alan idari para cezaları yeniden değerleme oranına göre yüzde 43,93 oranında artırıldı.

Buna göre fahiş fiyat artışı yapan üretici, tedarikçi ve perakende işletmelere 2025 yılında en az 143.930 TL en çok 1.439.300 TL ceza kesilecek. 2024 yılında bu cezalar 100.000 TL ile 1.000.000 TL arasında uygulanıyordu.

Kural tanımazlığın cezası artıyor

Ayrıca taşınmaz, ikinci el motorlu kara taşıtı ve kuyum alım satımı yapanlara yönelik meslek dışı ve düzenlemelere aykırı hareket edenlere, ayrı bir idari para cezası öngörülmemiş olması durumunda her bir aykırılık için idari para cezasının alt sınırı 22.807 TL üst sınır ise 684.214 TL olarak uygulanacak.

Denetimlere direnen ve eksik bilgi verenlere 2025 yılında uygulanacak idari para cezasının alt sınırı 114.035 TL, üst sınırı ise 570.178 TL oldu.

Stokçuluğa ağır ceza

Piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunanlara 2024 yılında 1.000.000 TL ile 12.000.000 TL idari para cezası uygulanırken 2025 yılında en az 1.439.300 TL, en çok 17.271.600 TL uygulanacak.

Sebze ve meyve ticaretinde serbest rekabeti engellemek, fiyatların yükselmesine sebebiyet vermek veya fiyatların düşmesine engel olmak için, malların stoklanması, yok edilmesi, bu amaçla propaganda yapılması veya benzeri davranışlarda bulunulması halinde 177.340 TL idari para cezası verilecek.

Alışveriş merkezleri, büyük mağazalar, zincir mağazalar ve perakende ticaretle uğraşan diğer işletmelerden haksız ticari uygulamalar, kampanyalı satış, sürekli indirimli satış yapanlar ile ortak gider ve gelir konularına uymayanlara en az 14.335 TL en çok 718.987 TL'ye kadar, çeşitli miktarlarda olmak üzere, ceza uygulanacak.

Aldatıcı reklama 30 bin lirayı aşan ceza

Reklam Kurulu tarafından aldatıcı reklamlar ile bundan doğan mağduriyetlere zararın büyüklüğüne göre 2024 yılında 55.000 TL ile 22.100.000 TL arasında uygulanan idari para cezası, 2025 yılında 79.161 TL ile 31.808.530 TL arasında uygulanacak.

Tüketicilerle iş yeri dışında kurulan sözleşme yapabilmek için Ticaret İl Müdürlüğünden yetki belgesi almayan satıcılara 2024 yılında 1.100.122 TL olarak uygulanan idari para cezası, 2025 yılında 1.583.405 TL olarak uygulanacak.

Tüketicinin Korunmasına ilişkin sözleşmelerde bilgilendirmelerin on iki punto büyüklüğünde düzenlenmemesi, sözleşmelerin örneğinin tüketicilere verilmemesi, koşulların sözleşme süresi içinde tüketiciler aleyhine değiştirilmesine ilişkin hükümleri ihlal edenlere 2025 yılında 3.166 TL para cezası uygulanacak.

Teşhir edilen mal veya hizmetin haklı bir sebep olmaksızın satışından kaçınılması halinde, aykırılığı tespit edilen her bir işlem veya sözleşme için 3.166 TL’den az olmamak üzere tüm vergiler dahil toplam satış fiyatının yüzde 10’u kadar para cezası verilecek.

Etiketle oynayanlar şimdi yandı

Perakende işletmelerde satışa arz edilen malların fiyat etiketi ve fiyat listelerine ilişkin olarak tüketicilerin tam ve doğru bilgilendirilmesi için belirlenen yasal yükümlülüklere uyulmaması durumunda, her bir aykırılık için uygulanan idari para cezası 3.166 TL olacak.

Ticaret Bakanlığı’ndan alınması gereken satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini almayan üretici ve ithalatçılara 2024 yılında 1.115.000 TL olarak uygulanan idari para cezası, 2025 yılında 1.604.819 TL olarak belirlendi.

Satış sonrası hizmet yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi boyunca asgari servis istasyonu sayısını sağlamayan üretici ve ithalatçılar hakkında eksik kalan her bir servis istasyonu için 178.473 TL para cezası, bilgileri güncel olarak Ticaret Bakanlığı sistemine kaydetmeyenlere her bir servis istasyonu için 25.907 TL olarak belirlendi.

Zamanında tamir edemeyene ceza

Azami tamir süresinin aşılması, bakım ve onarım hizmetlerinin mevzuata uygun olarak sunulmaması durumlarında aykırılığı tespit edilen her bir işlem için idari para cezası 3.166 TL olacak.

Garanti belgesi ve Türkçe tanıtım kılavuzunun olmaması ya da eksik düzenlenmesi halinde satıcıya veirlecek para cezası 3.126 TL oldu. Servis istasyonlarının “özel servis” ibaresini kullanmaması durumunda idari para cezası 25.907 TL olacak.

Yenileme yetki belgesi gerektiren mallarla ilgili olarak da belgesi olmakdan yenilemenin cezası 2.542.198 TL; yenilenmiş ürün satışında aykırılığa her bir işlem için 2.540 TLpara cezası uygulanacak.

Kredi kartı aidatında cezalar arttı

Tüketicilere aidat ödemesi bulunmayan kredi kartı sunulmaması halinde 79.171.438 TL para cezası, tüketici kredisi ve konut finansmanı sözleşmelerinde cayma hakkı, faiz oranı, erken ödeme, temerrüt, hükümlerini ihlal edenler ile tüketicilere kredi kullanma karşılığında haksız ve yersiz sigorta, ücret ve masraf talep eden kredi verenlere her bir aykırı sözleşme için 15.800 TL para cezası uygulanacak.

Elektronik ticarette tüketicinin cayma hakkı ve satıcının keyfi sipariş iptalini engelleyen haklara yönelik aykırılıklarda her bir işlem için 3.166 TL; aracı hizmet sağlayıcıların, tüketicilerin talep ve bildirimlerini iletmesi ve takip edebilmesine elverişli sistem kurma ve kesintisiz olarak açık tutma yükümlülüğüne aykırılık için 5.084.396 TL idari para cezası uygulanacka.

Otomatik abonelik yapan cezasını ödeyecek

Elektrik, su, elektronik haberleşme gibi abonelik sözleşmeleri hakkındaki düzenlemeler kapsamında, süresi biten aboneliğin otomatik yenilenmesi ve tüketici aleyhine değişiklik yapılması durumunda idari para cezası 3.166 TL olacak.

Tüketicilerle akdedilen taksitle satış sözleşmeleri ve paket tur sözleşmelerinde tespit edilen aykırılıklar için 3.166 TL, devre tatil sözleşmelerine ilişkin hükümlere aykırı işlemlerde 17.794 TL para cezası uygulanacak.

Ön ödemeli konut satış sözleşmelerine ilişkin hükümlere aykırı her bir sözleşme veya işlem başına 2024 yılında 10.978 TL olarak uygulanan idari para cezası 2025 yılında 15.800 TL olarak; teslim edilmeyen konut başına 2024 yılında 247.278 TL olarak uygulanan idari para cezası 2025 yılında 355.907 TL olarak; yapı ruhsatı almadan tüketicilere ön ödemeli olarak konut satışı yapanlara 2024 yılında 1.100.122 TL olarak uygulanan idari para cezası 2025 yılında 1.583.405 TL olarak; teminat sağlama yükümlülüğünü yerine getirmeyen satıcılara 2024 yılında 5.500.667 TL olarak uygulanan idari para cezası 2025 yılında 7.917.110 TL olarak uygulanacak.