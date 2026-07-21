Ticaret diplomasisinde yoğun trafik: 6 ayda 57 ülkeyle 152 üst düzey temas

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Ticaret Bakanlığı, yılın ilk altı ayında küresel ticaret ağındaki etkinliğini artırmak ve Türk ihracatçılarının yeni pazarlara erişimini kolaylaştırmak amacıyla yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü.

Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, ocak-haziran döneminde 57 ülkeyle toplam 152 üst düzey temas gerçekleştirildi. Bu kapsamda Serbest Ticaret Anlaşması (STA), Tercihli Ticaret Anlaşması (TTA), Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) ile Karma Ekonomik Komisyon (KEK) mekanizmaları aktif şekilde işletildi.

Çok sayıda ülkeyle ikili görüşmeler yapıldı

Türkiye, yılın ilk yarısında OECD Bakanlar Toplantısı ile Türk Devletleri Teşkilatı Ticaret ve Ekonomi Bakanları Toplantısı gibi uluslararası platformlarda temsil edildi.

Bu süreçte Suudi Arabistan, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan, Sırbistan, Kosova, Kuzey Makedonya, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, İran, Katar, Kuveyt, Umman ve Suriye başta olmak üzere birçok ülkeyle ikili görüşmeler gerçekleştirildi.

Ayrıca Kazakistan ve Suudi Arabistan'a düzenlenen Cumhurbaşkanlığı düzeyindeki ziyaretlere katılım sağlanırken, çeşitli ülkelerde düzenlenen yüksek düzeyli ekonomik zirvelerde de temaslarda bulunuldu.

Serbest ticaret anlaşmalarında yeni adımlar

Ticari diplomasi gündeminin önemli başlıklarından biri de serbest ticaret anlaşmaları oldu.

Birleşik Krallık ile mevcut Serbest Ticaret Anlaşması'nın güncellenmesine yönelik müzakerelerin beşinci turu Ankara'da gerçekleştirildi. Taraflar, anlaşmanın kapsamının genişletilmesi ve sürecin hızlandırılması konusunda ortak irade ortaya koydu.

Kanada ve Kosta Rika ile yapılan istikşafi görüşmeler sonucunda STA müzakerelerine başlanması konusunda mutabakata varılırken, Azerbaycan ve Özbekistan ile Tercihli Ticaret Anlaşmalarının kapsamının genişletilmesine yönelik teknik çalışmalar da ilerletildi.

JETCO ve KEK toplantılarında önemli kararlar

Ekonomik ilişkilerin kurumsal altyapısını güçlendiren JETCO ve KEK toplantılarında da dikkat çeken kararlar alındı.

Birleşik Krallık ile gerçekleştirilen JETCO 8. Dönem Toplantısı'nda "Yetkilendirilmiş Yükümlülerin Karşılıklı Tanınmasına İlişkin Düzenleme" imzalandı.

Macaristan ile geçiş belgesi kotalarının artırılması, vize ve çalışma izinlerinin kolaylaştırılması kararlaştırılırken, Norveç ile ilk kez kurulan JETCO mekanizması kapsamında yeşil dönüşüm ve dijital ekonomi alanlarında işbirliği çerçevesi oluşturuldu.

Suriye ile gümrük, enerji, bankacılık ve müteahhitlik sektörlerini kapsayan geniş kapsamlı bir işbirliği protokolü imzalanırken, Almanya ile de ekonomik ilişkilerin yol haritasını belirleyen somut çalışma alanları kayıt altına alındı.

Alternatif ticaret koridorları gündemde

İş dünyasını bir araya getiren Türkiye-Suudi Arabistan Yatırım Forumu, Türkiye-Suriye İş ve Yatırım Forumu ile Belçika Ekonomik Misyonu kapsamındaki temaslar da ilk yarının öne çıkan organizasyonları arasında yer aldı.

Öte yandan Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin küresel ticarete olası etkileri dikkate alınarak bölge ülkeleriyle alternatif ticaret güzergahları, lojistik altyapısı ve tedarik zincirlerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütüldü.

Balkanlar'da ise Sırbistan, Kosova ve Kuzey Makedonya ile gerçekleştirilen görüşmelerde bölgesel ekonomik entegrasyonun güçlendirilmesi ve Türk müteahhitlik sektörünün desteklenmesi öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldı.

Hedef yeni pazarlara erişimi güçlendirmek

Ticaret Bakanlığı'nın yılın ikinci yarısında da ticari diplomasi faaliyetlerini sürdürmesi bekleniyor. Bakanlık, ihracatçıların yeni pazarlara erişimini kolaylaştıracak kalıcı işbirliği mekanizmalarını güçlendirmeyi ve Türkiye'nin küresel ticaretteki etkinliğini artırmayı hedefliyor.