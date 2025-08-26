Ticaret engelleri kalkıyor! AB'den Akdeniz ortaklarıyla 'tek pazar' uyumu hedefi

Avrupa Birliği (AB), Akdeniz ülkeleriyle ticari entegrasyonu derinleştirmeye hazırlanıyor.

Euronews’in Avrupa Komisyonu'na ait bir belgeden aktardığı habere göre, Brüksel, ABD ve Çin ile ilişkilerdeki istikrarsızlığın gölgesinde, Akdeniz Paktı ile ticaretin önündeki engelleri kaldırmayı hedefliyor.

Hedef: Tek pazar kurallarına uyum

Belgede, AB’nin Cezayir, Mısır, İsrail, Ürdün, Lübnan, Libya, Fas, Filistin, Tunus ve Suriye ile ticari ilişkilerinde tarife engellerini azaltmayı ve söz konusu ülkeleri “AB tek pazar kurallarına uyumlu hale getirmeyi” amaçladığı ifade edildi.

Komisyonun önerilerinde; ticari engellerin ortadan kaldırılması, düşük tarifeler, KOBİ’lerin desteklenmesi, dijital ve enerji sektörlerinde entegrasyon, gümrüklerin modernizasyonu ve tarife dışı engellerin azaltılması öne çıktı. Ayrıca, sınır ötesi tarım-sanayi zincirleri, yeşil etiketli ihracat planları ve değiştirilen PEM menşe kurallarının kabulü öneriler arasında yer aldı.

Von der Leyen’den ticaret vurgusu

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ikinci döneminin başından bu yana AB’nin ticaretini Rusya ve Çin’den uzaklaştırarak alternatif pazarlara yönlendirilmesi gerektiğini vurguluyor. Akdeniz Paktı’nın bu stratejinin önemli bir parçası olarak Ekim ayında sunulması bekleniyor.

Önceki girişimler ve yeni vizyon

AB daha önce 1995’te imzalanan Barselona Deklarasyonu çerçevesinde bir Avrupa-Akdeniz Serbest Ticaret Bölgesi kurmayı hedeflemiş ancak bu girişim hayata geçirilememişti. Halihazırda ise Pan-Avrupa-Akdeniz Tercihli Menşe Kuralı (PEM Sözleşmesi) kapsamında tercihli ticaret anlaşmaları yürürlükte bulunuyor.

Yeni belgeler ise AB’nin bu kez mevcut anlaşmaları güncelleyerek ticareti daha ileri taşımayı hedeflediğini gösteriyor. Belgede ayrıca, Türkiye ve Körfez ülkelerinin de bölgedeki stratejik etkileri nedeniyle dikkate alınacağı vurgulandı.

Dijital ve enerji alanında iş birliği

Belgeye göre partner ülkeler, özellikle dijital yönetişim, e-devlet araçları, gümrüklerin sadeleştirilmesi, temiz enerji ve çevre standartları konusunda AB ile uyumu destekliyor. GDPR’den esinlenen yasalar ve ortak değer zincirleri oluşturulması da öneriler arasında yer alıyor.