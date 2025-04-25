Ticaret gerilimi Tesla’ya pahalıya patladı: Elon Musk'ın robot planları sekteye uğradı

Tesla CEO’su Elon Musk, Çin’in nadir toprak elementlerinin ihracatına getirdiği kısıtlamaların şirketin insansı robot üretimini olumsuz etkilediğini açıkladı. CNBC’de yer alan habere göre, Tesla’nın Optimus isimli insansı robotlarının üretimi, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının son dalgasından doğrudan etkilendi.

Musk, 23 Nisan’daki Tesla yatırımcı toplantısında yaptığı açıklamada, Çinli yetkililerle konu hakkında temas halinde olduklarını ve kritik ham maddelere erişim için onay almaya çalıştıklarını söyledi. Optimus robotların Tesla’nın geleceği açısından stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayan Musk, "Şirketin geleceği büyük ölçekli otonom araçlara ve insansı robotlara dayanıyor" dedi.

Optimus’un askeri amaçla değil, sadece robotlar için kullanılan bileşenler içerdiğini belirten Musk, “Çin, askeri kullanım olmadığının garantisini istiyor ama bu açık; sadece bir robotun içine giriyorlar” ifadelerini kullandı.

Tesla’nın karı sert düştü, hisseler yılbaşından bu yana yüzde 41 geriledi

Tesla, 22 Nisan’da açıkladığı bilançosunda 2025'in ilk çeyreğinde net karının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 71 azaldığını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, otomotiv ve enerji piyasalarındaki belirsizlikler ile hızla değişen ticaret politikalarının, Tesla’nın küresel tedarik zinciri ve maliyet yapısını olumsuz etkilediği belirtildi.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Tesla hisseleri yılbaşından bu yana yüzde 41 oranında değer kaybetti.

Musk’ın Trump’a yakınlığı tepki çekiyor

Tesla, son dönemde sadece ekonomik değil, siyasi tartışmaların da odağında yer alıyor. CEO Musk’ın, ABD eski Başkanı Donald Trump’ın yeniden seçilmesiyle birlikte daha da görünür hale gelen siyasi rolü, kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

Trump’ın kıdemli danışmanı ve Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) sorumlusu olarak görev yapan Musk, hükümetle ilgili işlere ayırdığı zamanı azaltacağını duyursa da “Trump istediği sürece haftada bir ya da iki günümü ayırırım” dedi.

Bu gelişmeler sonrası ABD’nin farklı bölgelerinde Tesla bayileri önünde protestolar düzenlenmiş, bazı gösterilerde gözaltılar yaşanmıştı. Musk’ın DOGE kapsamında maliyetleri azaltma hedefiyle birçok federal çalışanın işine son verilmesi de eleştirilmişti. Trump ise Musk’a desteğini göstermek için Tesla aracı satın almıştı.